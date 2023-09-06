数码长卷尽收百年事 《世纪早报》味览弹指间

辛苦耕耘近一年，由40多人团队打造的《世纪早报》长卷正式上线。作品通过107篇文章、648张图片、52支视频和音频，以及44张漫画，为读者描绘过去百年的历史事件、报业点滴以及报业先驱与前辈。

一百年，有多长？

历史洪流前，百年纵泛起滔天浪花，也不过转瞬即逝。可若放大去看，一个世纪也见证着时代的风起云涌，国家的繁荣蜕变，个人的悲欢离合。

百年变化如斯，我们如何记录？一份历经百年的报纸，或许能给予答案。数万份报纸记录的百年变迁，以多元媒介浓缩展示，是现今早报人的报庆献礼。

严谨搜集资料 小历史融进大脉络

2022年中，《联合早报》执行总编辑韩咏梅想到，可以借鉴传统中国画的长卷形式，配合现今数码交互技术，制作一卷新加坡华文报史的“清明上河图”。

如此，不但能从大历史视角，一览本埠与华文报的发展脉络；亦可微缩至独立的事件或人物，再搭配同步进行的口述历史，为报史之林补足条条枝干，也为新加坡华文报及华人研究提供史料。

世纪早报 （图／卢芳楷）

辛苦耕耘近一年，由40多人团队打造的《世纪早报》长卷正式上线。作品通过107篇文章、648张图片、52支视频和音频，以及44张漫画，为读者描绘过去百年的历史事件、报业点滴以及报业先驱与前辈。

轻滑屏幕，跟随早报漫游历史长廊。点击沿途图标，相应的人事物将以图文或视频形式弹出。

在《世纪早报》长卷上滑动屏幕，跟随早报单车标志，游历百年历史之路。点击沿途图标，能够欣赏相应事件配文、图片与视频内容。图为长卷1980年代的界面。（《世纪早报》长卷截图）

从陈嘉庚、胡文虎兄弟办报时的创刊图片；到新加坡日据时期与独立前后的珍贵画面；再到建国后的发展，重大新闻事件前线追踪，还有华文媒体转型历程。

遍历《世纪早报》长卷，百年时光近在咫尺。为搜集整理历史材料，长卷项目成立研究小组，由早报副总编辑吴新慧统筹。

吴新慧说，小组侧重对大局、民生及后人有深远影响的历史大事，以期承接“早期华文报的办报情怀和理念”。

报业史方面，团队突出早报作为新闻与文化机构，彰显紧追时局，因应媒体环境演变，提供思考与视角，同时也是一份有温度和知性的报纸的身份与价值。

融合多元媒介 勾勒百年长河

团队也制作历史事件短视频，再现时代大事和报业里程碑。此外，多名视频编导分头访问报界先驱的后人，呈献《忆百年》报人系列，以视频形式进一步丰富读者的观赏体验，讲述报业轶事，弥补因前人已逝，无法亲述而留下的历史空白。

长卷上的早报单车只要滑动至相应年代，右下角会弹出“忆百年”视频图标，点击就能打开视频，看报界前辈或先贤之后讲述报业史轶事。图为合并后华文报集团总经理黄锦西回忆起五六十年代初加入《南洋商报》当小记者时，翻墙采访卓别林的视频。（《世纪早报》长卷截图）

长卷左下角的“报业点滴”包含“漫画史”，让读者了解百年华文报漫画的发展与变化。（《世纪早报》长卷截图）

监制视频的早报执行编导林琬绯说，一方面觉得“以前的年代好精彩！”，另一方面也有感于办报历程一直如此艰难。她感叹：“华文报是关关难过关关过，才坚持走到了今天。”

除了视频，长卷在视觉设计上也有所突破。早报视觉部同事合力绘制图标，有的生动形象，有的细致活泼，让人物与历史事件跃然纸上。

设计师卢芳楷强烈推荐长卷中的“漫画馆”，希望平日对早报漫画感兴趣的读者，“看看这百年来，新加坡的华文漫画有些什么样的变化”。

内容与视觉设计齐备，如何在长卷有限的空间中展示，驻扎重庆的早报技术团队仔细斟酌，并攻克了一个个看似微小，却影响观赏的关键难点，以期带给读者时光穿梭，而大事尽收眼底的感觉。

联合早报重庆技术团队是早报百年报庆互动网页《世纪早报》的幕后功臣，负责网页和手机应用端的开发。（受访者提供）

看到长卷成品时，韩咏梅觉得整体观感优异、出色，也为团队在兼顾日常工作之余，能完成这份工程浩大的作品，感到由衷自豪。

她说，希望读者不要将长卷当做一篇早报的文章，而是当做一本书、一部完整的内容产品，然后慢慢欣赏、品味。