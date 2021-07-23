英公卫署研究：两剂辉瑞或阿斯利康疫苗 对德尔塔和阿尔法同效力

研究结果显示，接种两剂辉瑞疫苗对预防有症状感染德尔塔毒株的有效性为88%，预防有症状感染阿尔法毒株的有效性为93.7%。研究人员强调，只注射一剂疫苗并不足以形成足够强的保护力。

（伦敦综合电）英格兰公共卫生署的研究显示，接种两剂辉瑞或阿斯利康疫苗能有效抵御德尔塔变种冠病毒株，且效力几乎与对此前流行的阿尔法变种毒株一样高。研究人员强调，只注射一剂疫苗并不足以形成足够强的保护力，而是必须完成两剂接种。

根据这项研究结果，接种两剂辉瑞疫苗对预防有症状感染德尔塔毒株的有效性为88%，预防有症状感染阿尔法毒株的有效性为93.7%。这与英格兰公共卫生署5月发布的初步研究数据差不多。

接种两剂阿斯利康疫苗对防御德尔塔毒株的有效性则为67%，高于原先估计的60%；对阿尔法毒株的有效性为74.5%，高于之前预测的66%。

这份前天发表在《新英格兰医学杂志》上的研究报告也显示，接种一剂辉瑞疫苗对德尔塔毒株的有效性为36%，接种一剂阿斯利康疫苗的有效性为30%左右。相较之下，这两款疫苗在注射一剂后，能针对阿尔法毒株产生约48%的保护力。

研究人员：当局优先事项应是接种第二剂疫苗

德尔塔变种最早在印度发现，目前已取代最早在英国出现的阿尔法，成为全球多地的主要冠病毒株。据世界卫生组织，过去一周通报发现德尔塔病例的国家增加了13个，使总数增至124国。

研究人员建议，当局应把接种第二剂疫苗列为优先事项，尤其是加快为易感染人群完成接种，以有效防止新一波疫情暴发。

另一项于星期天发表在医学预印本平台medRxiv的研究报告指出，由于接种两剂辉瑞或阿斯利康疫苗能够有效抵御德尔塔毒株，在短期内人们很可能没有必要追加接种第三剂疫苗。

研究人员没有评估辉瑞和阿斯利康疫苗在现实中预防感染的效力，但他们在实验室进行的试验显示，德尔塔毒株中的突变，只会造成能够抵御病毒的抗体略减。

传播情况没有德尔塔广泛的贝塔和伽马变种毒株，则会更大地减弱抗体中和能力，但不至于到无法为接种者提供防护的程度。

不过，研究报告联名作者、耶鲁大学免疫学家岩崎明子指出，未来人们或许仍有必要注射追加剂，以对付一些变种毒株。

其研究团队也发现，在完成接种后，感染过冠病者体内的防御抗体水平，总体上高于未曾染疫者。岩崎告诉路透社：“这并不令人意外，因为感染本身就会诱发免疫反应，而两剂疫苗增强了这种反应。”

另一方面，总部位于南非开普敦的制药企业生物疫苗公司（Biovac Institute）前天宣布，将生产辉瑞疫苗供应非洲国家。这将是南半球第一家使用辉瑞疫苗的信使核糖核酸（mRNA）技术的设施。

按计划，该公司将从2022年起生产辉瑞疫苗，年产量将超过1­亿剂，全部用于供应非洲联盟成员国。

根据世界卫生组织数据，非洲疫苗接种率仍然极低，这块大陆拥有超过13亿人，但仅2000多万人、相当于1.5%已完全接种疫苗。