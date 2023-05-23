本世纪末极端高温 危及全球逾两成人口生命

（巴黎综合电）英国的研究发现，当前限制全球变暖的政策严重不足，到本世纪末，全球逾五分之一人口将暴露在可能危及生命的极端高温下；西非和波斯湾一些国家将整个处于极端高温地区。

研究人员在《自然－永续性》杂志上发表的报告指出，如果世界继续目前的发展轨迹，到2100年，地球表面温度将比工业化前上升2.7摄氏度，这将使20多亿人生活在气候舒适区以外的地区，约占全球人口的22%。

以绝对人数而言，印度、尼日利亚和印度尼西亚将受到最严重影响，本世纪末这三国将分别有6亿、3亿和1亿居民面临致命高温。菲律宾和巴基斯坦也将各有8000万人受影响。

人类居住地或大规模重组

就地域而言，西非的布基纳法索和马里、南美洲的阿鲁巴（Aruba），以及中东的阿联酋和卡塔尔，将几乎完全不宜居住。

报告的主要作者、埃克塞特大学全球系统研究所所长伦顿说：“这将深刻重塑地球表面宜居情况，可能导致人类居住地大规模重组。”

气候变暖导致全球冰川加速融化。这张1935年拍摄的照片，显示法国东南部高山小镇霞慕尼冰海冰川的壮观景象。（法新社）

研究显示，如果将全球变暖限制在2015年巴黎气候协定设定的1.5摄氏度目标，将使面临风险的人数急剧减少到少于5亿，大约是六七十年后地球预期人口95亿中的5%。

目前，全球气温已经较工业化前上升近1.2摄氏度，这加剧热浪、干旱和野火的强度和持续时间。过去八年也是有记录以来最热的八年。

伦顿说：“全球变暖的代价通常从金融角度计算，但我们的研究着重于未能应对气候紧急情况的巨大人力成本。气温比当前温度每升高0.1摄氏度，就会有约1.4亿人暴露在危险的高温下。”

这项研究把“危险高温”的阈值定在年均气温29摄氏度。另据新加坡气象署网站，新加坡一年中最热月份、5月至6月的日均气温是27.8摄氏度，12月至1月最凉爽月份的日均气温是26.0摄氏度。

前述的报告作者说，那些最容易暴露在极端高温下的人，大多生活在人均碳足迹最少的较贫穷国家。

根据世界银行数据，印度平均每人每年排放约2吨二氧化碳，尼日利亚人每年约排放0.5吨二氧化碳，而欧盟的人均排放量近7吨，美国为15吨。

政府和企业尚未转化为行动的减碳承诺如果落实，将能把升温幅度限制在2摄氏度，从而使数亿人避免受灾难性高温影响。

但报告也警告，不能排除当前政策导致比升温2.7摄氏度更糟糕的情况。

如果过去和持续的排放，导致永久冻土等天然碳储存释放出来，大气有可能比预期更温暖，气温可能比19世纪中叶的水平高出近四度。

另据世界气象组织发布的最新统计报告，1970年至2021年间，全球各地报告的极端天气、气候和水相关事件引发的灾害达1万1778起，导致超过200万人死亡，经济损失高达4.3万亿美元（约5.8万亿新元）。

报告也提到，在过去半个世纪里，得益于气象预警改进和灾害管理协调，气象灾害导致的伤亡人数已大幅减少，全世界报告的死亡人数90%以上发生在发展中国家。