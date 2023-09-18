【早知】无药可解的立百病毒

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更新 / 2023年9月19日 8:07 AM
发布 /
发布 / 2023年9月18日 5:19 PM
9月16日，几名全身防护装备的医护人员在印度南部喀拉拉邦科济科德市一家政府医院里，转移一名确诊患有立百病毒的妇女到隔离病房。（法新社）
9月16日，几名全身防护装备的医护人员在印度南部喀拉拉邦科济科德市一家政府医院里，转移一名确诊患有立百病毒的妇女到隔离病房。（法新社）

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什么是立百病毒？

它是一种新型人畜共患病毒，于1998年首次在马来西亚森美兰州养猪场暴发，导致养猪场及屠宰场工人罹患脑炎死亡。

澳大利亚和美国疾病控制与预防中心（CDC）的专家对死者的脑脊液进行检测后，发现这款新型病毒与麻疹（measles）、腮腺炎（mumps）、呼吸道合胞病毒（respiratory syncytial virus，简称RSV）和亨德拉病毒（Hendra）属同一家族。

专家随后以首起病例的案发地命名，将这种病毒称为立百病毒（Nipah Virus）。

虽然相对其他病毒，立百病毒较少暴发，但世界卫生组织仍在2018年将它列入需要关注的10种潜在高危传染病中，指出立百病毒应作为优先研究的病原体之一。

立百病毒有何症状？

感染立百病毒的患者，最初会出现包括高烧、头疼、肌肉疼痛、呕吐和喉咙痛等症状。随后可能出现头晕、嗜睡、意识混乱和表明急性脑炎的神经系统体征。有些人还可能出现非典型肺炎和严重呼吸系统问题，包括急性呼吸窘迫；严重者或导致癫痫发作和脑部炎症，进而在24小时至28小时内陷入昏迷。

立百病毒的潜伏期介于四天到14天之间。但是，也曾出现潜伏期长达45天的情况。

由于市面上尚未存在专门针对立百病毒的疫苗和有效疗法，确诊病患与动物的死亡率分别高达75%和60%。也有20%的幸存者出现神经系统后遗症，如癫痫症和人格改变等；少数人在康复后复发或罹患迟发性脑炎。

不过，曾有14名确诊者在感染初期使用单克隆抗体（monoclonal antibodies）药物作为支持性疗法（Supportive Care），成功存活。单克隆抗体又被称作“生物导弹”，能像导弹那样精准识别并摧毁致病抗原。

如何预防立百病毒？

流行病专家建议人们勤洗手、避免直接接触感染者或疑似确诊者的体液。

由于蝙蝠是立百病毒的天然宿主，专家警告人们避免接触任何与蝙蝠相关的事物，包括避免前往蝙蝠栖息地、避免接触蝙蝠、避免食用可能被蝙蝠污染的生食，如生枣椰树汁或生水果等。

养猪场等区域则须定时进行常规清洁消毒，以有效预防病毒。此外，计划兴建养猪场时，也须考虑周边地区是否有果蝠出没。

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