【早知】无药可解的立百病毒

什么是立百病毒？

它是一种新型人畜共患病毒，于1998年首次在马来西亚森美兰州养猪场暴发，导致养猪场及屠宰场工人罹患脑炎死亡。

澳大利亚和美国疾病控制与预防中心（CDC）的专家对死者的脑脊液进行检测后，发现这款新型病毒与麻疹（measles）、腮腺炎（mumps）、呼吸道合胞病毒（respiratory syncytial virus，简称RSV）和亨德拉病毒（Hendra）属同一家族。

专家随后以首起病例的案发地命名，将这种病毒称为立百病毒（Nipah Virus）。

虽然相对其他病毒，立百病毒较少暴发，但世界卫生组织仍在2018年将它列入需要关注的10种潜在高危传染病中，指出立百病毒应作为优先研究的病原体之一。

立百病毒有何症状？

感染立百病毒的患者，最初会出现包括高烧、头疼、肌肉疼痛、呕吐和喉咙痛等症状。随后可能出现头晕、嗜睡、意识混乱和表明急性脑炎的神经系统体征。有些人还可能出现非典型肺炎和严重呼吸系统问题，包括急性呼吸窘迫；严重者或导致癫痫发作和脑部炎症，进而在24小时至28小时内陷入昏迷。

立百病毒的潜伏期介于四天到14天之间。但是，也曾出现潜伏期长达45天的情况。

由于市面上尚未存在专门针对立百病毒的疫苗和有效疗法，确诊病患与动物的死亡率分别高达75%和60%。也有20%的幸存者出现神经系统后遗症，如癫痫症和人格改变等；少数人在康复后复发或罹患迟发性脑炎。

不过，曾有14名确诊者在感染初期使用单克隆抗体（monoclonal antibodies）药物作为支持性疗法（Supportive Care），成功存活。单克隆抗体又被称作“生物导弹”，能像导弹那样精准识别并摧毁致病抗原。

如何预防立百病毒？

流行病专家建议人们勤洗手、避免直接接触感染者或疑似确诊者的体液。

由于蝙蝠是立百病毒的天然宿主，专家警告人们避免接触任何与蝙蝠相关的事物，包括避免前往蝙蝠栖息地、避免接触蝙蝠、避免食用可能被蝙蝠污染的生食，如生枣椰树汁或生水果等。

养猪场等区域则须定时进行常规清洁消毒，以有效预防病毒。此外，计划兴建养猪场时，也须考虑周边地区是否有果蝠出没。