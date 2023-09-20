【早知】印度与加拿大争端攸关利益

对两国贸易谈判有何影响？

加拿大和印度三个月前才说，两国的目标是在今年内达成初步贸易协定，但加拿大本9月宣布暂停和印度的贸易谈判。

根据估算，若加拿大和印度敲定全面经济伙伴关系协议 （CEPA），双边贸易有望增加多达65亿美元（约88亿新元）；到2035年，这一协定将给加拿大国内生产总值（GDP）增添38亿至59亿美元。

两国主要贸易商品有哪些？

两国商品贸易稳健增长，在2022年上升至80亿美元。印度从加拿大进口的主要商品包括煤炭、焦炭和煤球等能源产品。加拿大也是印度主要的肥料供应商，此外，还有木浆和植物纤维。

去年，印度向加拿大的最大出口是医药产品，其次是钢铁产品，以及机械和锅炉。

两国相互投资形势如何？

加拿大是印度第17大外国投资者，自2000年以来已在当地投入超过36亿美元。加拿大的证券投资者也在印度股票和债券市场投资了数十亿美元。

两国企业如何受益？

超过600家加拿大企业在印度市场立足，包括飞机与交通设备制造商庞巴迪（Bombardier）与建筑业巨擘SNC—兰万灵公司（SNC-Lavalin）。

信息技术巨头塔塔咨询服务公司（TCS）、印孚瑟斯（Infosys）、威普罗（Wipro）等30多家印度企业也在加拿大投资数十亿美元，创造了数千个就业机会。

印度学生在加拿大扮演什么角色？

自2018年以来，印度一直是加拿大最大的国际学生来源国。加拿大国际教育局数据显示，2022年在加拿大求学的印度学生人数激增47%，至近32万人，占当地所有海外学生的四成左右。这有助于加拿大大学和学院向本国学生提供学费补贴。

这起事件会如何影响锡克教徒？

许多分析员指出，印度和加拿大关系恶化，可能会影响印度北部旁遮普邦数千户锡克教徒家庭的经济利益。旁遮普邦人口以锡克教徒为主，许多人在加拿大有亲人，而这些亲人会把钱汇回家乡。

根据2021年加拿大人口普查，由于大量印度锡克教徒为寻求高等教育和工作机会而移民到加拿大，加拿大锡克教徒人口比率在20年间增加了一倍多，占2.1%。