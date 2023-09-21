尹锡悦：俄朝军事合作是“直接挑衅”

韩国总统尹锡悦在联合国大会发言时说，如果俄罗斯帮助朝鲜强化武器计划，以换取朝鲜对俄乌战争的支援，这将是“直接挑衅”，韩国及其盟友将不会袖手旁观。

尹锡悦星期三（9月20日）在联大会议发表主旨演讲时警告，朝鲜核武和导弹计划不仅对韩国构成生存威胁，也对印太地区和全球和平带来严峻挑战。

他也针对俄罗斯的安理会常任理事国身份指出：“安理会常任理事国被视为世界和平的最终守护者，若发动战争入侵另一个主权国家，并从一个公然违反安理会决议的政权获得武器和弹药，这是自相矛盾的。”

韩国与美国担心，俄国可能试图从朝鲜取得弹药，以补充因乌克兰战争而减少的库存，朝鲜则为核武和导弹计划寻求俄罗斯技术协助。

尹锡悦说：“如果（朝鲜）取得强化大规模杀伤性武器能力的必要资讯及技术，以提供俄罗斯传统武器作为交换，这项协议将会是直接挑衅，不只威胁到乌克兰的和平及安全，也会危及韩国。韩国及其盟友和伙伴将不会袖手旁观。”

韩国总统府高层相关人士说：“为了切断朝俄军事合作，必要时韩方会与美国等友邦国家采取行动。”

俄方指尹锡悦言论毫无根据 具挑衅性对抗性

对于尹锡悦发表关于俄朝合作的言论，俄罗斯驻韩国大使馆星期四（21日）在社交平台上批评称，这种毫无根据的言论具有挑衅性和对抗性，俄方呼吁韩国领导层客观评估当前局势。

韩国媒体指出，尹锡悦在联大发言时，把过去一贯使用的“朝俄”称呼改为“俄朝”，这点耐人寻味。据分析，此举或反映出尹锡悦政府外交基调的变化。虽然最近朝俄军事合作对韩国的安全构成威胁，但韩国似乎有更看重俄罗斯的意图。

值得注意的是，尹锡悦自9月初召开的亚细安首脑会议开始，将东北亚三国称为“韩日中”，而不是过去一贯使用的“韩中日”，表现出尹锡悦政府的外交方向，以及尹锡悦政府认为同民主国家的合作重于同社会主义国家关系的战略价值判断。