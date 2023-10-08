世界多国呼吁以色列和哈马斯立即停火

（华盛顿综合电）巴勒斯坦激进组织哈马斯对以色列发动大规模袭击后，再次触发以巴武装冲突，震惊国际社会。

多国纷纷呼吁以色列与哈马斯冷静克制，避免局势进一步升温。

新加坡政府强烈谴责在加沙地带发生的袭击事件，并呼吁各方立即停火，尽一切努力确保平民安全。新加坡外交部发言人发声明说，暂时没有接到任何新加坡人受影响的通报。当局建议在以色列的新加坡人保持谨慎，关注当地新闻，时刻留意当地政府的指示。

联合国和俄罗斯也呼吁双方立即停火。

埃及外交部警告，以巴局势升级将导致“严重后果”，呼吁双方“保持最大限度的克制”。土耳其总统埃尔多安也呼吁各方克制。

欧盟外交和安全政策高级代表博雷利说，恐怖主义和暴力无法解决问题，必须“立即停止这种恐怖的暴力行为”。欧盟委员会主席冯德莱恩说，蓄意攻击平民百姓是“最卑鄙的恐怖行为”。

法国总统马克龙强烈谴责哈马斯，并表示“全力支持以色列和所有受害者”。德国外长贝尔伯克指责哈马斯导致暴力冲突升级，称以色列有自卫权。英国外长克莱弗利也说，英国“永远支持以色列自我防卫的权利”。意大利、波兰、比利时、乌克兰等也都同声谴责哈马斯。

卡塔尔外交部却指以色列“单方面”导致局势升级。伊朗最高精神领袖哈梅内伊则对哈马斯发动攻击表示“祝贺与支持”。