澳洲大堡礁珊瑚严重白化 恐大面积死亡

（悉尼综合电）澳大利亚大堡礁又出现大规模白化现象，这是自1998年以来的第七次。大堡礁周边的海水温度近几周逼近创纪录水平，专家警告如果温度不快速回落，大面积珊瑚可能死亡。

大堡礁海洋公园管理局星期五（3月8日）证实，整个珊瑚礁“正在发生广泛的珊瑚白化事件”。管理局首席科学家彼登说，空中勘测显示浅水区出现大面积珊瑚白化，但仍须进行水下探查来确认珊瑚白化的严重程度以及深度。

引发珊瑚白化的主要环境因素是气候变暖海水温度升高，只要海水温度高于长期平均水平1摄氏度，珊瑚就会产生热应激，将体内共生的海藻排出。这些海藻通过光合作用，为珊瑚提供能量。没了海藻，珊瑚不但失去原本鲜艳的颜色，也开始挨饿，如果珊瑚白化持续八周以上，珊瑚便面临死亡。

大堡礁所在地正值夏天，近几周海水温度接近历史新高。世界野生动物基金会（WWF）指出，大堡礁短短八年内第五次出现大规模白化事件，凸显了气候变化对珊瑚形成“巨大压力”。

WWF澳洲分部海洋主管莱克说：“WWF非常担心的是此次白化事件发生在珊瑚从未经历极端气候的地区。除非未来几周海水显著降温，否则大面积珊瑚死亡的风险将很高。”

监测珊瑚礁健康状况的美国国家海洋和大气管理局本周说，世界正处于第四次发生大规模珊瑚白化事件的边缘，可能会导致大片热带珊瑚礁死亡，其中包括大堡礁的部分地区。

大堡礁是澳洲珍贵的旅游资源，每年为国家经济创收60亿澳元（约53亿新元）。联合国教科文组织一年多前发布报告说，大堡礁应被列为世界濒危遗产，但遭到澳洲政府反对，因为一旦列入濒危名单，将大大削弱大堡礁对国际游客的吸引力，影响澳洲旅游收入。