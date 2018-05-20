刘鹤：中美达成共识 不打贸易战

正在对美国进行访问的习近平特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤于当地时间19日上午接受媒体采访时表示，此次中美经贸磋商的最大成果是双方达成共识，不打贸易战，并停止互相加征关税。

新华社报道，刘鹤说，这是一次积极、务实、富有建设性和成果的访问，双方就发展积极健康的中美经贸关系达成许多共识。这次磋商取得积极成果的最重要原因是两国元首此前达成的重要共识，根本原因是两国人民和全世界的需求。

刘鹤说，中美双方将在能源、农产品、医疗、高科技产品、金融等领域加强贸易合作。这既可以推动中国经济转向高质量发展，满足人民的需要，也有利于美方削减贸易赤字，是双赢的选择。同时，双方还将继续加强相互投资和深化知识产权保护领域的合作。这不仅有利于中美两国，也有利于全球经济贸易的稳定繁荣。

他强调，中国有庞大的中等收入群体，将成为世界最大的市场。这个市场具有高度竞争性，如果想在中国市场获得份额，出口国必须要提高自己产品和服务的竞争力，让中国人民愿意买。中国不仅愿意从美国买，也将从全世界买。中国将举办首届国际进口博览会，欢迎世界各国参加。

刘鹤表示，习近平主席在2018年博鳌亚洲论坛上提出了扩大开放的四个领域，按照习主席的要求加快落实。以开放促改革、促发展是中国改革开放40年来的经验和启示，未来也会继续坚持下去。

刘鹤说，此次双方取得共识有其必然性，但同时也要认识到，冰冻三尺非一日之寒，解决两国经贸关系多年来的结构性问题需要时间。中美经贸关系健康发展是符合历史潮流的，无人能挡，面对未来两国关系发展中可能遇到的新曲折新矛盾，要冷静看待，坚持对话，妥善处理。

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