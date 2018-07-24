支持台湾自我防卫 美国务院：提供足够武器与服务

美国国务院发言人今天以背景说明的方式指出，美国行政部门有决心完全执行“台湾关系法”的条文，美国会提供数量（quantity）足以让台湾维持足够自我防御能力的防御性武器与服务。

据《自由时报》报道，台湾外交部长吴钊燮日前接受美媒访问时表示，若没有美国持续的军事支持，台湾容易被中国大陆武力占领。美国务院一位发言人在答复媒体的电邮中做上述表示。

国务院发言人说，美国支持台湾努力发展创新与不对称能力以吓阻胁迫或威吓，美国也鼓励台湾增加本身的国防预算，到一个足以与其安全挑战相符的程度。

国务院官员重申，美国仍维持对自己的一个中国政策、三公报以及台湾关系法的承诺。这些确保了数十年来台海与区域的和平与稳定，也使美国得以和台湾维持活跃的非官方关系，同时与中国大陆寻求一个建设性关系。

国务院发言人指出，美国与台湾人民长久以来的友谊是美国亚洲政策的关键成分。这个在台湾关系法之下的持久关系是美国独特的资产，也是扩大美国在区域内影响力的增长剂。这份友谊立基于历史、共同价值、对民主的共同承诺、自由市场、法治及人权。

国务院官员说，美国对台海和平与稳定有长远的利益。台海双方了解这些益处的重要性并且合作，以奠定一个持续和平与稳定的基础是至关紧要的。



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