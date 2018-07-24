帮大陆情报员要蔡英文国庆日讲稿 台商被判刑四个月

台湾商人杨谷骏、黄元榆得知大陆情报官员想在2016年台湾国庆日前，率先取得总统蔡英文国庆演讲稿，便致电给台北中兴狮子会前会长郑丞宏，询问是否可取得文稿遭拒，两人事后被移送法办。士林地方法院昨依国家安全法判杨、黄各四个月徒刑，可易科罚金，可上诉。

据台湾联合新闻网报道，2016年国庆日是蔡英文上任后首次发表国庆演说，杨、黄在餐会上认识大陆情报官员，杨得知大陆当局2016年国庆日前，有意事先取得国庆日总统讲话文稿，便告知黄此事，由黄打电话询问郑是否有方法取得讲稿，但郑以无法取得讲稿为由拒绝。

杨、黄被认定违反国家安全法，人民意图危害国家安全，而为大陆地区行政、军事、党务机关刺探公务上秘密之文书未遂罪。检方曾函询国安局，确认总统国庆演说文稿属于秘密文书，依法起诉两人。

法院审理时，两人律师皆主张，虽郑丞宏女儿婚宴政要云集，但郑没有担任政府、政党要职，没有接触公务机密的机会，杨、黄根本无从著手，行为也没有造成危险。

但法官认为，总统国庆演讲是国家政策重大宣示，常对于两岸关系有所著墨，虽讲稿在国庆日当天，总统就会公开演说宣示，但若在国庆日前洩漏给陆方，大陆即会提前获知台湾国政走向，抢先封阻台湾政策，足以对国家安全造成危险。

法院指出，郑曾担任台北不动产投资商业同业公会理事长、中兴狮子会长等职位，可见郑在台北不动产商界有举足轻重的地位，且交友广阔。

政治人物虽有跑红白帖的习惯，但层级多半有限，甚至多以致赠花篮或办公室主任出席等，但郑的女儿婚礼却邀请到蔡英文、苏贞昌、黄昆辉、吴敦义和宋楚瑜等多名政要出席，印证郑在政界有一定影响力，郑可取得总统讲稿也不足为奇。

另外，郑在本案中奉公守法，自称没有管道取得总统国庆文稿，拒绝黄的要求但商者若能洞悉国家政策走向，就能抢占先机，透过良好的政商关系取得政府未公开讯息，也非绝无仅有，若换作他人，或许就会持有讲稿，足以让犯罪既遂，认定杨、黄属于未遂犯，也不能适用未遂不罚的规定，否则不足以保护国家安全。

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