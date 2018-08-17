台北医院大火再添一死 并列死亡人数最多医院火警

台北医院大火再夺一命，一名伤者今天上午（17日）宣告不治，迄今已造成13人死亡，并列成为台湾死亡人数最多的医院火警。

据联合报报道，台北医院护理之家周一（13日）凌晨发生大火，今天死亡人数再添一人。一名于台大医院救治的伤者李循良（81岁）当天上午宣告不治。当时该名伤者被消防人员救出时已经没有生命迹象，虽然在转院途中一度恢复呼吸心跳，但始终陷入昏迷，最终仍抢救无效。

根据当局最新统计，此次大火迄今已造成受害伤患共39人，死亡13人，加护病房7人，住院9人，出院1人，9人转护理之家。

检警表示，这次事故受害者都是老人，火灾导致的恐惧、压力、紧急逃生会让他们疾病发作。医院是以防火建材搭建，其实火势并非十分猛烈，死者几乎都是吸入过多浓烟、一氧化碳中毒而死。

检警指出，目前正逐一厘清每位死者死因，医院消防硬件设施是否建全、医护人员的应变训练是否充足、院方遇到火警灾害是否有相应准备方案，还是当时处于慌乱、甚至是有延迟报案的情形，都是在火灾调查报告出炉后，需要厘清的侦办方向。

台北医院大火造成13死也成为台湾死亡人数最多的医院火警之一，与六年前台南市新营医院并列。新营医院在2012年10月23日凌晨发生大火，当时造成13死、59伤惨剧，且起火原因为纵火，凶手是该院护理之家的癌末病患。

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