中国财政部据称建议降低地方债风险权重 释放银行资本利好信贷增长

中国财政部为保障逾万亿地方债顺利发行的最新建议，可能为银行新一轮信贷增长打开天花板。

据彭博社报道，知情人士称，中国财政部建议降低地方政府债券风险权重，期望最低降至零。银保监会为商业银行监管机构，而根据商业银行资本管理办法，目前地方政府债券风险权重为20%。知情人士称，目前尚未作出任何决定。

中国财政政策正以更加积极地的姿态，应对经济下行压力。财政部近期频频出手，动用包括指导商业投标利率保底等手段，护航年内逾1万亿元（人民币，下同，约2000亿新元）的地方政府专项债券额度早日完成发行。除了收益率水平，商业银行持有地方债要考虑的另一个因素是对资本金的占用。目前，地方政府债券按20%权重计算风险资本占用，相比之下国债和享有主权信用的政策性金融债风险权重为0，银行可节约资本金用于信贷等高收益资产。

国泰君安分析师覃汉在采访中表示，目前地方债近80%资金来自银行，按地方债存量16万多亿，占用银行风险加权资产约2.7万亿。一旦地方债风险权重下调，将释放这部分银行资本，明显缓解银行资本压力，有利于加速银行信贷扩张，资金向实和宽信用。

中债数据显示，截至2018年7月底，地方政府债存量达16.57万亿。

知情人士不愿具名，因信息未公开。中国财政部、银保监会没有立即回复彭博寻求置评的传真。中国证券报之前报道称，中国据悉有望在近期将地方债风险权重调降至零。



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