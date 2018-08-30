杭州三名房产经纪通过微信传播虚假信息 被终身禁止在杭从业

近日，杭州住保房管局联合市场监管、公安、物价等八部门开展专项整治行动，已约谈涉嫌存在违规违法行为的房地产企业九家，经纪机构七家，拟作出行政处罚两家。

据澎湃新闻网报道，根据住建部等七部委《关于在部分城市先行开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动的通知》的文件，7月31日，杭州住保房管局联合市场监管、公安、物价等八部门下发了《关于开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动的通知》，重点打击投机炒房、虚假信息和虚假房源发布行为，治理房地产开发企业和中介企业违法违规行为。

报道称，根据要求，各区、（县）市高度重视，充分响应，迅速行动，建立由各属地房管部门牵头的联合查处机制，制定专项整治工作方案，确保各项检查工作有条不紊的展开。同时，市房地产市场持续健康发展协调小组办公室还建立了联系单制度，实现案件信息交流，提高查办效率。

据悉，截至8月28日，杭州市共检查房地产企业80余家，房地产经纪机构110余家，约谈涉嫌存在违规违法行为的房地产企业九家，经纪机构七家，拟作出行政处罚两家。其中，杭州艾家房地产代理有限公司涉嫌存在为没有权属证书的房屋提供相关居间代理服务行为，杭州百达房地产开发有限公司涉嫌在未取得预售许可证的情况下，对商品房项目进行了销售，并向买受人违规收取了预定款性质的费用，拟对两家公司的违法违规行为作出罚款的行政处罚。目前，以上两个案件正在处罚听证阶段。此外，石某、吴某、陈某等三名房地产经纪从业人员，因通过微信朋友圈、微信群违规发布、传播“转让商品房摇号资格”的虚假信息，扰乱了房地产市场正常秩序，被列入行业黑名单，终身禁止在杭从事经纪行业。

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