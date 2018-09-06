越南学生读物包含九段线 出版社紧急召回

近日，一家设在越南首都河内的出版社日前召回了一本图画书，原因则是该书中包含九段线的地图。

据环球网引述越南媒体报道，这本名为《哇!学生应该了解的奇妙秘密(Wow! Amazing Secrets for students)》的书于去年3月出版，一共12册，主要针对初高中学生。据了解，在众多父母发现书中带有九段线的地图后，该书的出版社Gioi (World)和其合作伙伴图书公司Dinh Ti开始召回这本书。

Gioi出版社总编辑Doan Tran Lam承认书中含有九段线内容，要求其合作伙伴在越南全境召回该书，并给顾客退款。“这本书给学生传递了很多好的信息，但其中包括一个‘极小’的说明性地图，包含存在争议的九段线地图。编辑和有关方面没能发现它，或把它误认为是一条海上路线。”

报道透露，Dinh Ti图书公司的相关人士透露，这本书的原作者是一名中国人，含有九段线的地图也是这名中国人所绘。

报道称，由于校对程序中一个“无意的”错误，这张地图也显示在了越南版本上。

“该事件对从事出版行业的人来说，是一个重大教训和警告，”Doan Tran Lam称，“在他们购买和翻译含有与主权问题相关内容的外国书籍之前。”