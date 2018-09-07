陆委会：大陆对台31项 弱化台公权力

陆委会昨在“壮大台湾八大策略—因应中国大陆对台31项措施”实施成果报告中指，大陆藉“惠台”措施弱化台湾政府公权力，对企业优惠也存在不确定性，甚至摊派政治捐等政治干扰，个人创业成功率也不高，提醒台湾人要认清这些政策的风险。

《联合报》报道，在国家安全风险方面，陆委会表示大陆以“同等待遇”等优惠手段磁吸台湾技术、资本及人才，其实是以“惠台”为名，实践以大陆经济为核心的“利中”目标，最终削弱台湾经济自主性及长期竞争力。此外，陆方单方提供的“优惠”待遇，不仅刻意回避与台湾政府的沟通，而且试图跳过台湾政府，直接将台企及人民纳为其政府治理的范畴，弱化台湾政府公权力。

在企业及产业风险上，陆委会指出，企业经营易受政治干扰，陆方以政治认同为由，随意认定及制裁“绿色台商”，例如福建某台商出席今年海基会台商春节活动时称支持台湾政府两岸政策，遭陆方认定为不当言论，被迫在报纸刊登“反对台独、支持九二共识”广告，其在陆企业经营亦受干扰。

此外，大陆给予的优惠，因政策频繁改变，存在高度不确定性，以今年五月发布“关于2018年光伏发电有关事项的通知”为例，大幅降低太阳能光电补助，不仅影响在陆台商，在台关联企业亦受冲击，导致南科长晶厂产线暂停，并波及160名员工。

陆委会表示，企业享受“优惠”时，经常被摊派“政治捐”，据反映，很多台资企业经常受大陆相关部门要求，须回馈所接受的优惠，挹注“对台工作”费用。另前些日子发生85度C等事件，陆方任由网民或有心人士猎巫举报，强贴标签，影响企业自主经营及权益，并透过媒体及网络无限上纲追打。

个人风险 方面，陆委会说，对台31项措施涉及大陆众多法律规章，台企及人民权利行使及优惠取得，也可能涉及两岸条例等相关法令。至于近年许多台青登陆创业，陆委会提醒“创业成功机率低”，据估计成功机率恐不及百分之一，甚至更低。至于就业，陆委会指出限制多，长期发展不易；就学则存在两岸环境差异，学后发展受限；教师赴陆任教不确定性高，台湾青年博士赴陆任教近年出现换约及频繁换校问题。

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