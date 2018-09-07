英报告指港高度自治面临压力 港府：外国不应干预港内政

英国外交及联邦事务部发布最新的《香港问题半年报告》，认为香港的高度自治，在联合声明保障下的言论自由受到压力。特区政府回应表示，香港特区自回归以来，一直严格按照《基本法》实行高度自治、“港人治港”，“一国两制”得到全面和成功落实，更批评外国政府不应以任何形式干预香港内部事务。

《星岛日报》报道，英国政府发表最新的《香港问题半年报告》，英国外交大臣侯俊伟提出，香港一国两制有效落实，仍然享有司法独立，但关注香港众志周庭被撤销补选参选资格，国歌法、一地两检的立法争议和学术讨论港独的空间等。报告又认为，香港的高度自治在联合声明保障下的言论自由受到压力。

特区政府就此作出回应，指自回归以来，香港特别行政区一直严格按照《基本法》的规定实行高度自治、“港人治港”，充分体现“一国两制”得到全面和成功落实，这是国际社会有目共睹的，更重申，外国政府不应以任何形式干预香港特别行政区的内部事务。

在港独问题方面，政府指“港独”是违反《基本法》，损害国家主权、安全及领土完整，更强调，特区政府重视言论自由，而言论自由亦受《基本法》保障，无论是有关国际人权公约或法庭案例，都清楚指出言论自由并非绝对。

至于·英国政府关注立法会补选方面，特区政府表示，一直尊重及维护香港居民依法享有的权利，包括选举权和被选举权，指政府有责任执行和维护《基本法》，以及确保所有选举均在符合《基本法》和相关选举法律下进行。

特区政府称，与内地商讨高铁香港段一地两检通关程序时，一直同意必须符合“一国两制”和不违反《基本法》，促各界能客观、务实及全面理解一地两检安排。

新一份《香港问题半年报告》关注香港在今年1月至6月期间，一国两制实行的情况，报告有提及，梁天琦等人在暴动罪案件的判刑、中央政府和特区政府高调谴责港大法学院副教授戴耀廷在台湾发表的言论等事件，同时关注香港记者在内地採访遇袭的事件。

英国政府在报告中指出，将继续监察《中英联合声明》的落实情况，指一国两制运作良好，认为香港个人参选权及香港高度自治受到压力，强调香港要保持繁荣稳定，需要确保各项自由及权利在一国两制下受到保障。

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