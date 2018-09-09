中美对抗“拖台湾下水”　许信良再倡“蔡习会”：这样才能打破两岸僵局

前民进党主席、现亚太和平研究基金会董事长许信良前天（7日）表示，“在目前中美贸易战、大陆拒绝与不承认九二共识的民进党政府对话的情势下，美国开始打台湾牌，无疑是逼迫台湾选边站”，而唯一能打破两岸僵局的方法，就是“重启蔡习会”，让两岸领导人直接进行会谈。

据东森新闻云报道，许信良在海基会董监事会议演讲中指出，目前美国和大陆的状态很像古希腊城邦的斯巴达和雅典，“新兴霸权大国的崛起，以及这种崛起在既有霸权大国引起的恐惧，必定引发战争”，中美贸易战的根本问题不是庞大的贸易赤字，而是“潜在的霸权之争”。

他说，进入二十一世纪后，非理性主义开始抬头，包括小布什总统的单边主义和特朗普总统的美国优先，在网路发达之后，也助长了全球非理性主义的扩散和蔓延，“如果理性主义不再拥有过去的主导力量，核战的恐怖未必就能阻止核战，而最可能发生核战的地方，就是台湾海峡。”

在中美这样的消长关系中，美国国会近年通过的《台湾旅行法》、《台湾国际参与法》，以及《2019财政年度国防授权法》中，具体要求国防部推动与台进行实战训练和军事演习，并考虑派美国医疗船访问台湾，也都可能引起大陆的不满。

许信良指出，大陆对台武力统一肯定有所准备，而美军将冲绳基地的核武送到台湾也只需几小时，“如果大陆以为可以依靠绝对优势的武力在台海开启战端，在美中对抗的时代，那绝对是轻率的估算。”

对台湾而言，不只有成为核武战场的可能性，在中美贸易战也会因为两方互课关税而成为连带受害者，包括钢铝、高科技产品等。台湾2017年对大陆出口1301亿美元，从大陆进口516亿美元，顺差约800亿美元，以货品出口来看，大陆佔台湾总出口的41%。

他认为，美中对抗是对现有全球化体制的最大破坏，表示“不支持”的做法就是不选边站，“当然，台湾更不能选边站，因为这不仅关系经济利害，更关系国家安全。”

至于如何解决涉外问题，许信良说，台湾应该积极主动，以交往代替压制，以对话代替对抗，“选边站，不是民进党政府的政策，但是，中国大陆对民进党政府採取的不理性的单边主义打压，会让台湾没有选择。”

由于民进党不接受九二共识，大陆官方也拒绝与其进行一切政府之间的交往，并打压台湾在国际的参与空间，在这样的情势下，美国又打台湾牌，让变成夹在中间的台湾处在尷尬位置。

继去年倡导蔡习会为“两岸新模式”，许信良在这次的演讲中再次表示，应该透过“两岸领导人直接会谈”，也就是开启“蔡习会”，来打破两岸目前的僵局。

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