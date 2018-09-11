《天下杂志》: 柯文哲台湾满意度第一

台湾《天下杂志》（简称《天下》）今天公布民调，柯文哲的支持效应，一路从北往南蔓延，问卷中“全国满意度”柯文哲也拿下第一。《天下》认为，今年榜单柯文哲名次的表现，是对蓝绿不满情绪下的结果。柯文哲已不只是台北市长。

据中时电子报消息，《天下》今天公布民调，台北市长柯文哲满意度近来有回温迹象。2016年因为“只会打弊案”形象，仅获得第21名，去年世大运积极造势曝光，成功挽回上任后民调走低窘境，上升到14名，今年更是缓步进步至第12名，施政满意分数57.12（前年49.36分，去年56.03分），三年内跃升九个名次。

此外，柯文哲的支持效应，一路从北往南蔓延，问卷中“全国满意度”柯文哲也拿下第一。与此同时台湾总统蔡英文施政满意度再度下滑。

《天下》持续针对蔡英文施政满意度进行调查，民众对蔡英文满意的比例，从前年的51.8%，掉到去年的33.1%，今年再度微幅下降，满意者为30.7%；不满者超过满意者一倍以上。

据报道，调查结果也显示，桃园市长郑文灿在过去四年的施政满意度排行持续往前推，从上任第一年的15名、第二年13名、第三年已冲上第四名，今年也以68.74分，维持第四，不仅成为唯一晋级前六名的绿色代表，也是唯一的六都首长代表。

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