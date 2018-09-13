安徽：省内四县区发生八处非洲猪瘟疫情 均已有效规范处置

非洲猪瘟疫情发生以后，安徽各地、各部门全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照省委、省政府要求，有序、有力、有效开展防控工作。

据澎湃新闻网报道，截至9月12日，安徽省四个县区发生八处非洲猪瘟疫情，其中，南陵县两处、宣州区四处、凤阳县一处、义安区一处。目前，八处疫情均已得到有效规范处置。

“非洲猪瘟在我省发生以后，省指挥部积极行动，各有关部门密切配合。对疫情发生地立即进行处置，采取有效措施，规范处理。”据安徽省农委省畜牧兽医局副局长陈海林介绍，安徽对省际生猪及其产品的调运严格加强监管，禁止疫区省生猪及其产品进入安徽省。同时各市之间调运也严格按照规范要求进行管控。

“我们实行一日两报，加强摸排，对摸排的情况发现问题及时上报，及时采取措施，进行监测处置。”据陈海林介绍，安徽加强对养殖户的宣传培训和引导教育，严格禁止饲喂泔水，加强消毒灭源，在当前形势下，禁止养殖场户从场外调入生猪以及生猪产品，进行封闭保护。

随着非洲猪瘟疫情报告发生次数增加，一些市民担心，猪肉还能吃吗？对此，农业农村部、安徽省疾控中心等多家单位已经给出明确回答，非洲猪瘟不传染人，猪肉可以吃。

“非洲猪瘟发病率高、致死率高，对养猪业的破坏力极大。但非洲猪瘟病毒不感染人，不是人畜共患病。”安农大动物科技学院教授、博导王桂军说，非洲猪瘟病毒对热敏感，“非洲猪瘟病毒在高温下无法存活，即烹饪加热后，温度达到70℃持续30分钟可以杀灭病毒。”而且目前市场上供应的猪肉产品都是经过严格检疫的安全食品，从正规售卖点买到的猪肉，都可以放心食用。

对于受影响最大的养猪场，应如何做好非洲猪瘟防控呢？王桂军表示，非洲猪瘟可防可控，通过养猪场、屠宰场、生猪交易市场、肉品加工厂等环节的有效处置，可以成功控制住非洲猪瘟，“目前非洲猪瘟没有疫苗和药物治疗，主要依赖扑杀、消毒、无害化处理、禁喂泔水。养猪场要加强生物安全，切实将防疫措施落实到位。”



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