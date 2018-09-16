宝马大中华区总裁：已经投入上百亿 我们相信中国

宝马集团大中华区总裁高乐出席由中国国务院发展研究中心主办的“2018中国发展高层论坛专题研讨会”，他在会上表示中国将汽车进口关税从25%降到15%是向世界发出的一个重要信号，“所有人都能够从中获益，也能为外国企业带来更加便利的市场准入机会”。

据新浪财经报道，高乐认为中国市场对全球企业制造商来说，都是一个具有决定性的市场。“我们在过去的20多年，已经投入了上百亿，因为我们相信这个国家、这个市场的潜力和未来。随着我们将更多产品带入到中国，我们和中国的合作伙伴一起共同在成长”。

他表示，2017年，宝马在中国交付的汽车数量超过了在美国和德国的总数，而美国和德国是宝马的第二、第三大市场，但加起来都没有超过在中国的销售数量。

“我们的合资企业在沈阳是最大的纳税企业，同时也是辽宁省前三大纳税大户。我们的纳税额达到2016年整个沈阳市GDP的4%，同时也达到辽宁省GDP的1.3%。我们也一直致力于助力东北包括东三省的工业基地振兴计划，我们希望能够为这个地区的可持续发展，尤其是包括节能减排方面做出我们的贡献，同时为这个地区创造更多的就业机会”，高乐表示。

高乐还透露，今年宝马将在中国建立两个新的研发基地，同时还为中国市场专门研发产品，同时立足于中国为全世界的市场研发产品。

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