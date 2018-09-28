林郑月娥：将优质服务及产品内销到大湾区

香港特区行政长官林郑月娥27日出席香港优质标志局成立40周年暨准用证颁发典礼致辞时表示，特区政府致力协助企业开拓市场，当中包括发展迅速的粤港澳大湾区内销市场，希望港商可将优质服务及产品推广至湾区城市。

据香港中通社报道，林郑月娥指出，因应中美贸易摩擦的最新情况，特区政府已推出及升级包括内销市场专项基金等在内的多项支援计划，希望由此协助企业提升竞争力，应对营商环境的变化与挑战；亦正在研究是否能够在中小企业的信贷保证方面，进一步加强支援。

林郑月娥表示，协助企业拓展市场必然包括正迅速发展的粤港澳大湾区市场。随着广深港高铁开通以及其他跨境交通基建相继落成，区内人流、物流、资金流等的流通更为便捷，港商可将优质服务及产品推广至大湾区城市，以拓展更多内销商机。

林郑月娥又表示，中美贸易摩擦继续升温对香港转口贸易有直接及负面影响，但特区政府更关注带给香港的间接影响。因为环境的不确定性已显著增加，环球经济、贸易及投资都会受到拖累。特区政府会继续密切留意事态发展，与业界保持沟通，建立工作机制，适时通报资料并作出适当回应。

香港优质标志局主席丁炜章亦表示，广深港高铁连接内地城市，为业界创造更多商机。局方未来将投放更多资源，发展更全面、更多元的品质认证机制，同时力争让更多内地消费者认识香港优质服务及产品。

香港优质标志局由香港工业总会于1978年成立，翌年推出“香港Q唛优质标志计划”。计划分为产品、服务及环保管理三个范畴，透过颁发准用证予表现优质的企业，借以提升公司于上述三个范畴的质量标准。截至目前，局方已发出超过2000张准用证。



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