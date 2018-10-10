港特首《施政报告》扩填海 推“明日大屿”计划

香港特首林郑月娥今日（10日）发表任内第二份《施政报告》，将提出近二百五十项新措施，其中房屋、土地问题成为重中之重。据悉，政府将提出“明日大屿”计划，在东大屿发展千多公顷的人工岛，并配合跨海铁路，填海规模比政府原先提出的一千公顷更大，以作为长远土地供应来源。短期措施方面，《施政报告》将提出以公私营合作发展新界农地，提升农地地积比，额外地积比将主力发展公营房屋。多项民生、教育措施亦会出台，包括取消强积金对冲、中小学教师学位化等。

据《星岛日报》林郑月娥昨日出席行政会议前表示，今年《施政报告》提出接近二百五十项新措施，范围涵盖土地房屋、医疗、福利、民生等。报告沿用去年的天蓝色做封面，林郑月娥在立法会不会逐字宣读《施政报告》，只会简短发表讲话，重点介绍一些社会特别关心的措施，料能在一小时内完成，但今年报告的字数将比去年长百分之二十，即超过五万字。

据悉，增加土地供应是整份《施政报告》的重点，最受关注的是政府提出“明日大屿”计划，建议在大屿山东面填出人工岛，并构思以大型跨海铁路接驳港岛配合，面积比政府于“2030+”提出发展东大屿、填海造地约一千公顷更大，长远可提供数十万个住宅单位。

不过，远水不能救近火，政府将多管齐下增加短期房屋供应，包括提出以公私营合作模式发展新界农地，提升农地地积比，而额外地积带来的新增楼面面积，将主力发展公营房屋，例如居屋或首置上车盘。《施政报告》亦会调整公私营房屋“六四”比的比例，增加公营房屋供应。面对公屋轮候时间愈来愈长，《施政报告》同时交代增加过渡性房屋，包括改建单幢式工厦，让正轮候公屋的合资格人士入住。

《施政报告》同时会在创新科技作出百亿计的投资，鼓励院校的科技研发；连同其他福利、医疗、教育等措施，预料投入的公帑有数百亿。教育方面，其中一项重点措施是2019年新学年起，落实中小学教师全面学位化，学校可以视乎校本情况，最迟2020至2021学年实施。《施政报告》亦将落实中小学推行“一校一行政主任”，以处理校内采购、招标等行政职务，并担任法团校董会秘书，学校可按编制开设常额的行政主任，或领取津贴外购相关服务，推算每年新增逾四亿元的经常性开支。

林郑月娥昨天表示，港府今年收到的市民意见书达一万二千八百份，比往年多出数倍。她从这些意见里，梳理出市民最关心的三大议题，第一，是房屋和土地供应，差不多占了三分之一的意见书是关于香港的房屋及土地供应；接着是医疗，亦有百分之十七是关注香港医疗系统；第三就教育和福利，各占百分之八在意见书里反映这方面的意见。她希望今日发表的《施政报告》能够有效回应社会的关注。

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