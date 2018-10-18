不满促转会主委代理 国民党声请假处分

台湾行政院院长赖清德核派促转会专任委员杨翠出任促转会代理主委，国民党认为适法性有争议，立法院国民党团今具状向台北高等行政法院声请假处份，请求停止该项人事命令的执行。

据《自由时报》消息，立院国民党团书记长曾铭宗说，赖清德迳自核定由杨翠出任促转会代理主委一职，已违反法律保留原则，应属无效，因此党团依行政诉讼法第298条第二项规定，向行政法院提出暂时状态假处分，希望借由法律程序阻却行政院扩权、滥权的行为。

曾铭宗指出，促转条例第8条第一项清楚规定：“促转会委员由行政院长提名经立法院同意后任命之”；同条例第8条第六则规定：“委员因故出缺者依第一项程序补齐”：条例中并未规定若主委及副主委出缺或因故无法行使职权时，应由何人代理或推举的相关程序，与其他现行独立机关均有于相关组织法中明文规定，明显有极大差异。行政院以“依其他独立机关作业方式”，核派杨翠出任代理主委的说词，显然违背依法行政的准则，有行政滥权的重大瑕疵。

国民党团表示，《促转条例》经多次党团协商三读通过，各政党代表、朝野立委及行政机关，均曾就此条例充分交换意见，一定想像得到主委、副主委双缺时应如何处理的情形。此一漏未规定的“立法空缺”，显为立法机关刻意为之的结果，目的为非根本性的排除所谓“暂代”或“职务代理”的可能，令促转会之主委、副主委的任命均应经过立法院同意后始生效力，以确保独立运作，不受执政党或特定人士操控。



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