云南两养殖场爆非洲猪瘟

云南省昭通市镇雄县发生生猪非洲猪瘟疫情。

据新华社报道，疫情源自于云南省昭通市镇雄县牛场镇一养殖场和母享镇一养殖专业合作社，牛场镇养殖场存栏生猪804头、发病298头、死亡298头，母享镇养殖专业合作社存栏生猪353头、发病247头、死亡247头。

疫情发生后，农业农村部立即派出督导组赴当地。当地已按照要求启动应急响应机制，采取封锁、扑杀、无害化处理、消毒等处置措施，对全部病死和扑杀猪进行无害化处理。同时，禁止所有生猪及其产品调出封锁区，禁止生猪运入封锁区。目前，上述疫情已得到有效处置。

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