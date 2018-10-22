11篇论文被海外撤稿 清华大学作出回应 撤销造假者博士学位

清华大学深圳研究生院有学者的11篇论文因学术不端行为被学术期刊网站撤稿。昨晚清华深圳研究生院对此作出回应，相关研究生已于去年被撤销博士学位，其导师也停止了招收研究生的资格。

《北京青年报》报道，被撤销学位的是清华大学2010年级博士研究生“叶肖鑫”，他在清华深研院攻读材料科学与工程专业博士学位，2015年7月毕业并获清华大学博士学位，指导教师则是唐国翌教授。

2016年3月，唐国翌教授收到对叶肖鑫为第一作者所发表论文可能存在学术问题的举报后，立即组织对叶肖鑫就读博士生期间发表的16篇论文进行全面核查，发现存在自我抄袭、图片重复利用、编造实验结果等问题，随即与相关出版机构多次沟通，提出全部撤稿的要求。通过对叶肖鑫博士学位论文的核查，发现同样存在上述问题。经深研院进一步核查，初步判断叶肖鑫存在严重学术不端行为。

2017年1月，校学术委员会成立专门工作组进行调查并经学术道德分委员会讨论，认定叶肖鑫存在严重学术不端行为，其导师唐国翌对此负有指导管理方面的责任。2017年4月28日，校学位评定委员会召开全体会议，决定撤销叶肖鑫博士学位，该处理结果在校内进行了公告。2017年6月，深研院停止了唐国翌教授招收研究生资格，撤销其材料学科负责人和新材料研究所副所长职务，目前其已办理退休手续。

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