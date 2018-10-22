台湾外交部证实 俄国正研议放宽台湾商旅签证

台湾实施对俄罗斯旅客免签之后，有俄国媒体报道称俄罗斯政府正在研究，放宽对台湾商旅的签证规定。台湾外交部长吴钊燮今天（22日）证实此事，并表示正在讨论当中。

据台湾《自由时报》报道，台湾推动“新北向”促进观光，自9月6日起对俄罗斯试办免签。俄罗斯主流媒体《消息报》（Изве́стия）本月报道，因应台湾对俄罗斯旅客实施免签，俄罗斯外交部正在考虑采取互惠措施，简化台湾旅客和商人赴俄的签证制度。

但报道也指出，一位俄国外交官指出，俄罗斯遵循“一中”，正式承认“台湾是中华人民共和国一部分”，所以任何与台湾的政府间协议都是不可能的。不过，莫斯科仍希望达成一个可接受的解决方案，放宽对台湾的签证制度，现在必须等待可能长达两个月的文书作业。

吴钊燮今天列席立法院外委会报告并备询。民进党立委蔡适应质询时提到，台湾人赴俄罗斯“签证超级难办”，当台湾对俄罗斯试办免签，建议外交部和俄罗斯协商简化措施，“至少电子签或落地签”。吴钊燮回应时则证实说，台湾宣布之后，“俄罗斯政府也觉得应该有些相应的调整，正在讨论当中”。

另，蔡适应也关切台湾原计划捐赠给布基纳法索的三架UH-1H直升机及50辆M998悍马车去向。自台布断交后，台湾外交部计划转送第三国，已经确认对象，据悉为中南美洲友邦，但尚未启运。对此，吴钊燮今天答询时也表示，由于军备品是美方提供，目前美国尚未同意，故无法进行，将争取时间盼美国尽快同意。

蔡适应也进一步说，有些友邦因不良人权纪录，遭联合国点名，外交部应严密关注相关装备援赠，有无可能被滥用。吴钊燮对此回应，台湾方面小心谨慎处理，不会出现这样的情形。

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