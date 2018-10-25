港国泰泄940万客资料：延半年才公布 不想制造无谓恐慌

香港国泰航空及其子公司港龙航空约940万名乘客资料曾被不当取览，包括姓名、电话、护照号码等。国泰顾客及商务总裁卢家培表示，公司在3月发现资料有“异常活动”，资料被移动至其他系统，5月初确认资料被非法取览，但不希望制造无谓恐慌，并希望弄清整件事，故在事隔五个月后，昨晚10时多才发公告。

据《明报》消息，卢家培在港台节目指出，公司在3月的日常检查中看到资料有“异常活动”，资料被“摸过”，“不同系统之间被郁过……本来在系统A，有资料郁了去系统B，而不是正常运作中应该发生”，公司其后花不少时间及资源，以弄清楚哪些乘客资料涉事。

针对国泰在5月初确认有个人资料被未获授权取览，问及为何不在5月公布事件，卢家培回应当时只见端倪，故采取的方法是“不要仓卒，但要小心了解发生什么事，也不想制造无谓恐慌。”至于在昨晚10时多才公布，他称公司一直准备通知受影响乘客的事宜，并花不少时间做好配套。

卢家培说，公司的处理具敏感性，“我们在整件事的准备，是希望尽量做到大家了解，我们很关心事件对乘客影响，感到抱歉之余亦完全没隐瞒”；而国泰已堵塞保安漏洞，目前未有证据显示3月后有其他入侵。

国泰昨日就事件通知个人资料私隐专员公署，私隐专员黄继儿表示，由于现时资料外泄事故通报只属自愿性质，即使国泰不通报，在香港法律上也难指其违规。他说，公署会对保安程序作循规审查，又认为国泰做法在道德层面上导致顾客有期望落差，“在道德责任来说，一发觉有异常活动、有不妥，便应立即通知。”

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