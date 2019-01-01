新华社：做好自己的事是推进中美合作最佳选择

新华社今天（1日）发文指出，中美经贸磋商面临诸多挑战与不确定性，对中国而言，关键是一如既往做好自己的事情，以不变应万变。

全文如下：

新年伊始，万象更新。2019年1月1日是中美建交40周年纪念日，当天两国元首互致贺信，继两天前通电话之后，再度对外释放推进中美合作的积极信号，也令关心中美关系发展的人有了更多期待。

当前，中美关系正处在一个重要节点。继往开来，以建交40年为基础，两国都有推进中美关系发展的良好愿望，关键是以诚意和行动，将这一愿望化为现实。

听其言而观其行。自两国元首阿根廷会晤一个月来，中美双方经贸团队正抓紧沟通。中方在坚持捍卫国家核心利益基础上稳妥有序推进磋商，有关对话协商取得积极进展。接下来，双方应从大局出发相向而行，本着相互尊重、平等互利的精神妥善管控分歧，利用90天磋商窗口期推进后续工作，争取达成互利共赢且对世界有利的协议，推动两国关系健康稳定发展。

置身全球百年未有之变局，中美经贸磋商面临诸多挑战和不确定性。对中国而言，无论世界风云如何变幻，关键是一如既往做好自己的事情，以不变应万变。

过去一年，中国实施扩大开放一系列举措，举办首届中国国际进口博览会，启动建设海南自由贸易试验区，全面实施市场准入负面清单制度……这些举措表明了中国坚定深化改革开放的决心，在更好满足本国人民日益增长的美好生活需要和促进高质量经济发展的同时，也更多与世界各国共享中国经济发展的红利。

新的一年，站在改革开放40年与新中国成立70年发展的基础上，我们更有信心战胜各种艰难险阻。中国拥有庞大的经济体量和消费市场，不会指望依靠别人来实现自己的梦想。只要改革的脚步不停歇、开放的大门越开越大，就没有力量能够阻挡中国向前发展。

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