陆委会称一中原则等非台湾能接受的共识

据台湾《苹果日报》报道，台湾总统蔡英文今天（1日）发表元旦谈话，针对两岸关系提出“四个必须”。陆委会说，政府不会在主权上退让，也有责任、义务向民众说明，并强调“一中原则”等主张伤害中华民国主权，不是台湾能接受的共识。

陆委会指出，中国大陆应务实理解两岸价值与制度差异，政府不会在主权上退让。北京当局唯有理解两岸差异之所在，才有可能放弃以强逼手段要胁台湾人民接受其“一中原则”、“九二共识”的片面主张。陆委会说，大陆坚持的这些主张里没有中华民国存在的空间，也没有各自诠释表述的余地，这是台湾人民所无法接受的。

陆委会表示，政府坚定捍卫主权尊严及民主制度的整体台湾安全利益，是朝野各政党及全体台湾人民的共识。“拼民生”、“护民主”、“守主权”则是守护台湾的关键。

对于蔡英文所提，将替两岸交流建“民生安全防护网”、“资讯安全防护网”及“民主防护网”三道防护网。陆委会进一步说明，这是应对台湾近来所面对的威胁与风险，也是民主开放社会的必要作为。有关民主防护网中强化两岸互动可能影响主权的政治议题配套监督机制部分，陆委会将从整体政策与法制面优先研议与检视，尽早提出对策，以确保台湾安全与宪政秩序。

早报订户新闻，更多精彩等着您！