传周锡玮将任国民党副主席 吴敦义：他已点头答应

国民党今日将举办中央常务委员会（简称中常会），外传党主席吴敦义将在中常会上宣布新人事，邀请前台北县长周锡玮担任副主席，并征询蓝委许淑华的意愿，希望她来担任文传会主委。而今早吴敦义接受广播专访时，表示周锡玮已点头答应。

据《自由时报》消息，早前《中国时报》报道指出，吴敦义为应对2020总统、立委选举，拟邀请周锡玮担任副主席，若是周同意，就会直接在中常会上宣布新人事。另外，文传会主委一职在前主委李明贤参选议员后悬缺至今，吴敦义今天才会正式征询许淑华意见，若许淑华同意也会一并在中常会上公布。

吴敦义今接受广播节目访问时指出，周锡玮过去政绩优秀，而且他全台湾到处都有朋友，“我多次想延揽他来党里头做事，他已经点头了，应该很快”，因为副主席一定要经过常会决定。

吴敦义提到，周锡玮是他多年好友，这次九合一大选与新北市长候选人侯友宜争初选提名时，周曾有公正疑虑，但自己当时向他说“由党中央做民调可以放心”，之后周就支持侯，后来还特別延揽他当中央助选团副团长。

针对许淑华将入主文传会一事，吴敦义则说，他曾征询过许淑华，但她表示需要再考虑一下，“最近还会了解她的意愿，若有消息，我们很欢迎”。



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