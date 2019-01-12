林毅夫：中国经济将持续保持较高增长率

据新华社报道，世界银行前首席经济学家、北京大学教授林毅夫日前在纽约表示，2019年中国经济预计将实现6.5%左右的增长，对世界经济增长的贡献率继续保持在30%左右。

林毅夫10日在纽约举行的“2019年中国经济展望”论坛上指出，中国减少过剩产能、去库存、降杠杆等改革措施取得实效后，重点将转向降低行政成本或减轻企业行政负担，这些都有助于经济增长。

林毅夫认为，中国最近采取的进一步降低企业税收、简化行政审批等措施，能有效刺激投资并创造更为有利的营商环境。同时，中国加大自由贸易区建设，为外商投资提供了更多机会。

世界银行在2018年10月底发布的《2019营商环境报告》中指出，中国营商环境较前一年大幅提升30多位，在190个经济体中名列第46位。

林毅夫进一步指出，中国继续推进产业升级、改善生态环境、加强基础设施建设以及深入推进城市化建设等多项措施，有助于消除“发展瓶颈”，以刺激经济增长。

他说，中国的市场潜力以及经济增长不仅为本国人民创造了发展机遇，也为外国企业提供了良好商机。

“2019年中国经济展望”论坛由美中关系全国委员会和北京大学中国经济研究中心联合主办。

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