台大校长管中闵上任仅一周 今遭监院弹劾

台大校长管中闵本月8日走马上任，但针对他过去担任学校主管及政府部门任职时在外兼职违法事宜，台湾监察院今天上午召开弹劾审查会，结果以七票赞成，四票反对通过予以弹劾，监院将在下午三点半举行记者会对外说明。

综合联合新闻网和《自由时报》报道，监委王幼玲、蔡崇义去年3月调查管中闵赴中国大陆兼职案，并从他的报稅资料发现，他在台湾多起违法兼职的事证，除担任行政院政务委员、国发会主委期间，更以不具名方式在《壹周刊》写专栏，每年领取稿费达60余万元（新台币，约2万6000新元）。

监察院去年立案调查管中闵兼职案，本月4日原应进行第三度约询，但管中闵仍以“忙于台大校长上任为由”请假。监察委员王幼玲当时表示，未来不再约询管中闵，将根据收集到的资料认定。

据报道，监察院曾在去年10月对管中闵发出约谈通知书，希望厘清他赴大陆兼职是否有违法疑虑，但管中闵当时以“眼疾开刀”为由请假。但没过几天，他却跑到嘉义市与当时的议长萧淑丽吃鸡肉饭。

去年12月25日第二度约询时，管中闵则再度透过律师，以“不适宜出席”为由请假。

监委当时表示，监察院收集的资料已经完备，但在程序上还是希望管中闵确认，不料屡次约询未果，仍将汇整既有资料按照期程持续调查。





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