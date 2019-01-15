任正非驳华为间谍指控 称特朗普是伟大总统

中国通讯设备巨头华为正值多事之秋，华为创办人任正非今日终开腔，反驳有关华为替中国从事间谍活动的指控。他也称，美国总统特朗普是伟大的总统，敢于大规模减税，有利商界，但要善待公司及国家，才能吸引企业在美国投资。

据香港《经济日报》报道，任正非今日在深圳表示，自己爱国及拥护共产党，并无何做出伤害世界的事，他的个人政治信念与华为商业营运并无紧密关连。

华为近日麻烦缠身，孟晚舟上个月在加拿大被捕，正保释等候美国提出引渡。而华为在波兰的高管王伟晶日前更涉从事间谍活动，近日在当地被捕。不过，华为强调王伟晶因个人原因涉嫌违法，决定立刻终止与王伟晶的雇佣关系。

任正非说，华为从未收到过任何政府要求提供不正当信息的请求。若北京当局要求华为提供客户敏感资讯，他会回绝。

据报道，任正非正淡化华为在中美紧张关系中的角色，同时强调了与美方合作的可能性。又表示将观望特朗普会否介入其女儿孟晚舟的案件。

任正非称，华为只是中美贸易磨擦的芝麻。他形容，特朗普是伟大总统，敢于大规模减税，有利商界，但要善待公司及国家，才能吸引企业在美国投资，华府才可获取足够税收。

任正非表示，有信心华为今年收入可由去年超过1000亿美元，增至1250亿美元。他指出，华为不是上市公司，不用漂亮的业绩报告，“如果他们不希望华为进入某些市场，我们可以缩减一点。只要我们能够生存并养活员工，我们就有未来。”

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