央企成绩单：去年净利润1.2万亿人民币 营收净利两位数增长

1月17日，在国新办举行的发布会上，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，2018年中央企业营业收入和净利润均实现两位数增长，营业收入同比增长10.1%，净利润同比增长15.7%。

据《新京报》报道，彭华岗表示，央企2018年收入利润快速增长。2018年，中央企业累计实现营业收入29.1万亿元（人民币，下同，5.84万亿新元），同比增长10.1%；实现利润总额1.7万亿元，创历史最好水平，同比增长16.7%；实现净利润1.2万亿元，同比增长15.7%；归属于母公司所有者的净利润6100.1亿元，同比增长17.6%。

央企降杠杆减负债成效显著。2018年12月末，中央企业平均资产负债率为65.7%，较年初下降0.6个百分点，50家企业降幅超过1个百分点。其中带息负债比率为39.4%，带息负债增速低于上年同期1.5个百分点。

央企固定资产投资持续增长。2018年中央企业完成固定资产投资2.5万亿元，同比增长4.9%，全年保持正增长，全年增速较前三季度加快2.2个百分点。其中，中央工业企业完成固定资产投资1.9万亿元，同比增长6.2%，增幅高于中央企业平均水平。

彭华岗表示，中央企业克服了经济下行压力带来的困难和挑战，经济运行总体平稳，质量效益稳步提升，稳中有进、进中提质的态势更加巩固。下一步将深入推进国资国企改革，加快实现国资监管从管企业向管资本转变。

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