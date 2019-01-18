港媒记者被指涉嫌跟监 绿营立委：无法无天

对于有香港媒体记者涉嫌违法跟监，民进党立委罗致政今天（18日）说，这是无法无天、侵门踏户、公然跟监，也暴露出国安问题，并忧心“红色恐怖”已经开始在台湾发生。

据台湾联合新闻网报道，香港《大公报》前天（16日）以头版全版刊登《蔡密使见“学动”授“独”计》的报道，称港独组织“学生动源”召集人钟翰林等成员到台湾与“神秘人”见面，会面地点国史馆直属总统府，任职人员全是台湾总统蔡英文的幕僚。

罗致政上午召开记者会表明，这虽然是假新闻，但却暴露国安问题，这是无法无天、侵门踏户、公然跟监。由于国史馆在博爱特区内，一群人可以公然的在博爱特区跟监，甚至是车辆跟监，没有被国安单位发现，博爱特区的维安是否有漏洞。

罗致政指出，博爱特区一定会有便衣的员警或宪兵在巡逻，查觉可疑车辆与人，一定会盘查，但为什么没有发现。万一车辆中放置的不是跟监器材，而是危险装置，没有发现是很大的维安漏洞，警政署、国安单位应该认真检讨这个问题。

罗致政称，通常跟监做情报都会低调，但这是一个嚣张的行径，警告呛声的意味浓厚。

受邀出席记者会的行政院大陆委员会港澳蒙藏处副处长表示，报章杂志违背新闻专业伦理，涉及侵害人身安全自由的作为，予以强烈谴责。总统府已指示相关单位展开调查，陆委会将配合相关单位进行调查，针对不法行为，一定严惩。

移民署入出境事务组长葛广薇则说，涉及报道的记者所使用的名字应该是笔名而不是真名。至于有无入境，她表示，正与相关单位查证中。

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