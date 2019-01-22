中亚黄皮书：中亚国家对华天然气供应大幅增长

今天（22日）在北京发布的《中亚黄皮书：中亚国家发展报告(2019)》(简称“黄皮书”)指出，中亚国家对中国的天然气供应大幅增长，出现了“淡季不淡”的现象。

据中新社报道，当天，由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、社会科学文献出版社和中国社会科学院上海合作组织研究中心联合主办的《中亚黄皮书：中亚国家发展报告(2019)》发布会在北京举行。

据介绍，该黄皮书全面梳理中亚的地区形势、中亚与世界、中国与中亚、国别形势等方面的问题，运用定量与定性相结合的研究方法，从宏观、中观和微观的角度对2018年以来中亚地区的形势、热点问题、重大事件以及各国基本国情进行深入分析，并对2019年中亚国家政治经济发展趋势进行展望。

对于中国与中亚的能源合作，黄皮书认为，受油价的影响，哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的油气产量均有不同程度的增长，中国在中亚的油气项目进展较为顺利。由于中国旺盛的天然气需求，中亚国家对中国的天然气供应大幅增长，出现了“淡季不淡”的现象，2018年中亚对中国的天然气供应有望接近500亿立方米。

黄皮书显示，2018年，中国与中亚国家经贸合作增长幅度大、速度趋稳。在中亚国家贸易便利化和吸引外国直接投资政策的鼓励下，中国与中亚国家的贸易和投资合作保持了存在结构性差异的增长趋势，此外电子商务和旅游业开始得到更多关注。

对于双方“一带一路”合作，黄皮书指出，2018年是中国领导人提出共建“一带一路”倡议五周年。在这五年期间，作为构建丝绸之路经济带重要区段的中亚地区在这一倡议下发生了巨大变化。这种变化不仅体现在中亚各国积极参与和主动对接丝绸之路经济带发展倡议，而且还体现在近年各国间相互关系正在进行良性调整。

黄皮书指出，2018年中亚地区和国家形势总体平稳，政治、外交、经济、安全等领域协调共进。中亚各国积极进行政治改革(或人事机构调整)，以保障权力平稳运行；各国经济平稳增长，但在美国制裁俄罗斯和贸易保护主义抬头的情况下，经济下行压力较大；各国间外交活跃，努力以合作化解分歧，大国平衡外交仍是各国发展对外关系的优先方向，但大国间的矛盾已影响到中亚国家的对外政策；各国继续加强立法和通过国际合作来维护本国的国家安全，但影响安全稳定的内外因素依然存在。

展望2019年，黄皮书指出，中亚地区将保持良好的发展态势，地区内国家间合作自强的趋势将有增无减，“一带一路”建设也将继续拉动该地区的经济发展。中亚各国将进一步加强政治稳定，推动经济结构调整，以地区外交为牵引，平衡发展与外部世界的关系，将预防和打击相结合，确保地区和国家安全形势平稳发展。