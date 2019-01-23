工信部官员：5G基站与核心网设备已达到预商用要求

据工业和信息化部消息，今天（23日)，IMT-2020（5G）推进组在北京召开5G技术研发试验第三阶段总结暨第二届“绽放杯”5G应用征集大赛启动会。来自国内外的系统、芯片、终端、仪表领域主要企业、运营企业、重点垂直行业的代表参会。工业和信息化部信息通信发展司、国家卫生健康委员会规划发展与信息化司有关负责人出席会议。

上海证券报报道，工信部信息通信发展司副司长陈立东为大会致辞。陈立东指出，5G作为新一代信息通信技术发展的主要方向之一，是构筑经济数字化转型的重要基础设施。我国积极启动5G技术研发试验，对加快5G技术和产业成熟起到了重要的推动作用。目前，第三阶段测试工作基本完成，5G基站与核心网设备已达到预商用要求。针对后续5G发展，陈立东提出，要加快推进5G网络建设进程，积极探索5G融合应用，加强国际合作交流，打造开放共赢的产业生态。

在本次大会上，IMT-2020（5G）推进组发布了5G技术研发试验第三阶段测试结果。测试结果表明，5G基站与核心网设备均可支持非独立组网和独立组网模式，主要功能符合预期，达到预商用水平。并向参加测试的华为、中兴、大唐、爱立信、上海诺基亚贝尔等系统企业，高通、英特尔、紫光展锐、海思等芯片企业，以及是德、罗德与施瓦茨等仪表企业颁发证书。推进组表示2019年将启动5G增强及毫米波技术研发试验等工作。

此外，在工信部信息通信发展司和国家卫生健康委规划发展与信息化司共同指导下，中国信息通信研究院牵头成立了“医疗健康大数据和网络创新研究中心”，推动信息通信行业和医疗卫生行业融合协同创新。