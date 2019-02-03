武汉高端养老公寓：入住门槛高 最高月付2万余元

据武汉晚报报道，今年春节后，中国央企华润投资的悦年华颐养中心将开业，绿地集团投资的康养居酒店也将开门迎客。不仅如此，泰康集团旗下泰康之家楚园也将在今年内正式开园。武汉高端养老市场将接连迎来新的从业者。

据不完全统计，武汉已有超过千名老人正享受高端养老服务。记者连日探访发现，这些高端养老公寓费用不菲，最高月付2万余元，有的仅入住门槛就需要押金90万元，八成以上老年人在调查中表示“想住但望而却步”。

汉阳区社会福利院院长杨连贵表示，高端养老院仅能为武汉市极少数老年群体提供需求。现阶段养老市场的消费者和供给机构都有，供需关系也有，就应考虑消费者的承受能力和供给水平。目前，武汉市80%以上的老人收入水平偏低，对高端养老机构只能望而却步，相对而言，养老市场的普惠产品更容易被接受。

“众多企业加入武汉高端养老市场其实是一件好事，也是必然的。高端养老机构与中低端养老机构之间其实并不存在竞争关系，反而更能促进市场细分、规范和养老服务质量提升。”中南财经政法大学公共管理学院教授、湖北省养老机构协会秘书长李波说，养老市场细分后，不同供给主体共同解决人口老龄化问题。每位长者可以根据自己和家庭的经济能力、水平来选择适合自己的养老机构。同时，我们没有理由要求高端商业行为跟政府兜底的价格一样，不同等级、不同层次的养老服务也不能以同一价格、标准和服务质量来衡量。

“保险、地产、医药等‘资本大鳄’进入养老市场是跨界融合、推陈出新，武汉养老市场将变得更加国际化、个性化、精细化，武汉老年人也会有更加多元化的选择。”民政部养老咨询管理专家、江汉区社会福利院老年公寓管委会主任熊承刚说，对于资金并不雄厚的企业，不一定要成为“巨无霸”，在好的地段做精致小型的“嵌入式”养老院，也是一种不错的形式。

