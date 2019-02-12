中国商务部：部分国家保护主义抬头 给中企投资造成影响

中国商务部副部长钱克明今天（12日）指出，部分国家保护主义抬头，加强对外投资审查，给中资企业投资造成一定影响。

据每日经济新闻报道，钱克明在商务工作及运行情况新闻发布会上说，中国会继续鼓励有实力信誉好的企业按照市场原则、国际惯例开展对外投资，也敦促有关国家秉持开放包容态度，为中资企业在内的各国企业投资营造开放便利的营商环境。

同时，钱克明表示，当局将在今年落实供给侧结构性改革“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，继续打好三大攻坚战，落实“六稳”工作要求，全力做好“一促两稳三重点”，即促消费，稳外贸、稳外资，办好第二届进博会、妥善应对中美经贸摩擦、推进自贸试验区建设和探索自由贸易港等三项重点任务，促进形成强大国内市场，扩大全方位开放，推动由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变，推进经贸强国建设，加快商务高质量发展。

被媒体问及去年社零总额增长9%，如何看待这一数据，2019年消费增长态势将如何时，钱克明说，社消零的统计主要是实物性消费，而去年接近一半是用于服务型消费。预计今后消费仍然是经济驱动的动力，增长将主要着力在服务型消费。

商务部市场运行司副司长王斌称，2018年中国消费增速虽然降低至9%，但仍属中高速水平，消费结构性升级趋势不变，消费仍将经历较长发展阶段。总体看，中国有广阔市场和4亿中等收入群体，消费成长性好，韧性强，2019年消费增速虽有可能进一步放缓，但规模仍将保持平稳较快增长。