西班牙冻结华人账户引抗议 中国外交部约见西驻华公使

数百名中国公民昨天（15日）在西班牙首都马德里示威，抗议西班牙一家银行以涉嫌洗黑钱为由，冻结他们的银行户头。中国外交部领事司副司长陈雄风已约见西班牙驻华使馆公使歌华麓，就此问题进行沟通。

据路透社报道，这起户头冻结事件涉及西班牙外换银行（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，BBVA，又称毕尔巴鄂比斯开银行）。示威者声称他们没有参与任何洗黑钱活动。

西班牙去年加强了版洗黑监管条例。当地的银行公会发言人指出，在这个监管条例下，西班牙籍和外籍客户必须向银行提供一系列的个人与背景资料。

BBVA表明，银行没有根据国籍歧视任何客户，并称依据相同标准对待所有的顾客。

马德里一家华人电台副主席则称，相较于西班牙籍客户，BBVA等银行向中国籍客户索取更多资料，程序也更为复杂。

另据中国外交部“领事直通车”微信公众号消息，中国外交部领事司副司长陈雄风昨天约见西班牙驻华使馆公使歌华麓，就近期旅西中国公民反映银行账户无法正常使用问题进行沟通。

陈雄风表示，自去年初以来，中国驻西班牙使馆陆续收到旅西华侨和留学生有关银行账户无法正常使用的反映，包括限制使用柜员机、禁止国际汇款、冻结账户等情况。近期，有关银行再次冻结了一批中国公民账户。这给广大旅西华侨和留学生的工作、学习和生活带来诸多不便。中国驻西使馆正积极协助旅西中国公民依法维护自身合法权益。希望西驻华使馆能积极协调国内有关主管部门敦促有关金融机构不得采取针对中国公民的歧视性做法，确保广大旅西中国公民的合法正当权利，维护两国友好的民意基础和正常的经贸往来。

歌华麓表示，西方重视中方关切，对西有关金融机构做法牵涉到如此多旅西中国公民表示震惊。西政府层面没有任何歧视中国公民的法律和政策。西外交部已向西央行及有关金融监管机构转达中方关切，并要求其尽快就此事做出解释。西方愿与中方保持沟通，尽快妥善解决有关问题。