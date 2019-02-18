石家庄削山造地建别墅事件：河北省委书记要求展开调查

据中国河北新闻网报道，从中共河北省委宣传部获悉，省委书记王东峰今天（18日）对媒体报道的石家庄“削山造地”建别墅问题作出批示，要求石家庄市委、市政府立即组成调查组，全面深入调查，坚决依法依规依纪查处。

另据新浪网、界面新闻早前引述《中国房地产报》报道，位于石家庄市鹿泉区山前大道东侧，一个总占地面积120万平方米、总建筑面积23万平方米，堪比秦岭别墅的住宅区西美金山湖小镇正在大规模兴建中。

报道称，大体量开发别墅区，一没有开工许可证而能堂而皇之地开工建设，二没有预售许可证却能公然销售。