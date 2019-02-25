政府部门和央企已清偿民企账款超1600亿人民币

政府部门和央企拖欠民营企业的账款清理，已取得阶段性进展。中国国新办今天在媒体吹风会上表示，目前全国政府部门、大型国有企业共清偿民营企业账款超过1600亿元（人民币，下同，322亿新元），农民工工资、民生安全工程欠款得到了优先清偿。

据《新京报》报道，工业和信息化部副部长辛国斌指出，当前，国际经济环境发生巨大变化，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，一些民营企业、中小企业在发展中遇到一些困难和问题，特别是一些地方政府部门和大型企业拖欠民营企业、中小企业账款的行为，对企业的资金周转、经济效益带来了严重的负面影响，成为企业反映突出的问题之一。

去年11月，国务院下发清欠工作方案，对清欠做出总体安排。据辛国斌介绍，第一阶段清欠取得初步成效。全国政府部门、大型国有企业共清偿民营企业账款超过1600亿元。其中，农民工工资、民生安全工程欠款得到了优先清偿。

以央企为例，国资委财务监管局局长邬红兵介绍说，中央企业作为甲方，与民营企业在执行合同近700万份，金额超过10万亿元，共清理出逾期欠款1116亿元，占在执行合同金额的1.1%。同时，中央企业每年发放农民工工资约2500亿元，大多数企业能够按时发放农民工工资，并按规定缴纳农民工工资保证金超过180亿元，但有少数中央企业存在拖欠农民工工资情况，拖欠金额8.2亿元。

目前，中央企业清欠工作已按时完成阶段性目标任务。邬红兵表示，截至1月末，拖欠农民工工资8.2亿元已全部清零；拖欠民营企业账款已清偿839亿元，清欠进度75.2%。

第二阶段清欠也已有了时间表和路线图。辛国斌说，国务院减轻企业负担部际联席会议将在明天召开电视电话会议，对今年的清欠工作进行再动员、再部署，确保今年的清欠目标任务落实到位。从目前进展情况来看，各地区、各部门都已经制定了第二阶段的清欠计划。

近期，国务院召开常务会议，听取清理拖欠民营企业、中小企业账款工作汇报，要求加大清欠力度，完善长效机制。辛国斌表示，下一步将通过加强督促指导、加大问责力度、建立健全长效机制等措施，确保目标任务能够按期完成。

他补充说，在督促指导方面，要通过情况调度、督查检查、审计监督等，推动地方和有关部门加快完善清偿计划。在加大问责方面，对推动清欠工作不力的地方和部门将予以通报，实施联合惩戒措施。在长效机制建设方面，要加快相关法律法规的立法。同时，加强政府工程项目的审核，完善工程进度款支付的相关规定，要防止“边清边欠”“清完又欠”等现象。

“最关键、最核心是要解决法律缺失的问题。”辛国斌透露，去年修订的《中小企业促进法》作出了原则规定，下一步将会同有关部门在制定《中小企业促进条例》中，进一步对企业之间正常经营账款的支付时限、支付责任、惩戒措施等做出规定，通过法律来保障相关企业的合法权益，推动解决企业之间的“三角债”问题。