3月5日，李克强总理作政府工作报告，据人民网报道，要点如下：
一、去年成就
国内生产总值增长6.6%，总量突破90万亿元。
城镇新增就业1361万人。
农村贫困人口减少1386万。
为企业和个人减税降费约1.3万亿元。
关税总水平由9.8%降至7.5%。
17种抗癌药大幅降价并纳入国家医保目录。
还要保持清醒：
外部输入性风险上升。国内经济下行压力加大。实体经济困难较多。金融等领域风险隐患依然不少。
二、今年目标
国内生产总值增长6%-6.5%。
城镇新增就业1100万人以上，调查失业率5.5%左右，登记失业率4.5%以内。
居民消费价格涨幅3%左右。
农村贫困人口减少1000万以上。
单位国内生产总值能耗下降3%左右。
三、今年重点工作
减税降费：将制造业等行业现行16%的增值税税率降至13%。全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元。
就业：首次将就业优先政策置于宏观政策层面。
消费：继续执行新能源汽车购置优惠政策。
投资：完成铁路投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元。
金融：设立科创板并试点注册制。
促进多层次资本市场健康稳定发展。
精准脱贫：加大“三区三州”等深度贫困地区脱贫攻坚力度。
污染防治：二氧化硫、氮氧化物排放量下降3%，化学需氧量、氨氮排放量下降2%。
教育：中央财政教育支出安排超过1万亿元。
医疗：降低并统一大病保险起付线，报销比例由50%提高到60%。
提速降费：移动网络流量平均资费再降低20%以上，在全国实行“携号转网”。
开放：缩减外资准入负面清单。增设上海自贸试验区新片区。继续推动中美经贸磋商。
协调发展：长三角区域一体化发展上升为国家战略。
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