政协委员批外国文化价值渗透小学幼儿园

据人民网报道，昨天（10日）下午3时，全国政协十三届二次会议第三次全体会议在人民大会堂举行。全国政协委员，民进中央副主席、宁夏回族自治区委会主委，宁夏回族自治区人大常委会副主任姚爱兴作了题为《用优秀文化产品提升文化自信》的大会发言。姚爱兴认为，幼儿园被外国绘本及其承载的文化价值渗透，让本应在童年接受民族精神启迪和文化滋养的华夏子孙，疏远了养育中华民族的那方“精神沃土”，而对外国价值观、文化、礼仪和习俗等趋之若鹜。他说，优秀文化产品，既是文化自信的成果体现，更是以文化人、以文育人的载体与土壤。

发言全文如下：

习近平总书记强调，“文化自信，是更基础、更广泛、更深厚的自信；没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴”。优秀文化产品，既是文化自信的成果体现，更是以文化人、以文育人的载体与土壤。

近年来，我国涌现了一批既体现中华民族文化价值取向，又具有较高艺术水准，受到观众喜爱的优秀文化产品。如纪录片《国家宝藏》演活了文物背后中华文化源远流长的传承故事；《舌尖上的中国》以一日三餐的细节与温情，让观众深切感受到中华文化的恒久魅力；《创新中国》、《超级工程》，则让我们看到中华民族拥有的底蕴与力量；政论片《必由之路》以风云激荡的感人故事，谱写了一部国家民族砥砺奋进的壮丽史诗。综艺类节目《中国诗词大会》、《中国成语大会》等，让我们感受到中华传统文化的博大深厚与意存高远。这些作品的共同点就在于把握时代脉搏、聆听时代声音，坚持与时代同步伐、以人民为中心，以精品奉献人民、用明德引领风尚，讲好中国故事、传播好中国声音，向世界展现了中国智慧、中国精神、中国力量，对坚定文化自信起到了积极的作用。

但是，我们也应该看到，当前影视霸屏的大多还是“娱乐至死”的快餐文化，一些所谓“文化大师”、娱乐明星带来的是肤浅搞笑、低俗媚俗的文化产品。民进在某省的一项调查显示：在幼儿园，外国绘本占到75.03%。在小学，外国绘本占到88.45%。如此多的外国绘本及其承载的文化价值渗透，让本应在童年接受民族精神启迪和文化滋养的华夏子孙，疏远了养育中华民族的那方“精神沃土”，而对外国价值观、文化、礼仪和习俗等趋之若鹜。

习近平总书记3月4日下午看望参加全国政协十三届二次会议的文化艺术界、社会科学界委员时强调，“要坚持以精品奉献人民”。我们要全面贯彻落实中共十九大精神，坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新活力，创作更多优秀文化产品，满足人民群众不断增长的精神文化需求。

首先，要注重对传统文化的继承与弘扬。中华民族的文化自信深深植根于5000年绵延不绝的文明传承，这是中华儿女自尊、自信、自强的源泉，也是文艺创作取之不尽、用之不竭的源泉。在艺术创造创作中，要始终坚持创造性转化和创新性发展，不断赋予传统文化新的时代内涵和现代表达形式，使中华民族最基本的文化基因，与当代文化相适应、与现代社会相协调、与中华民族伟大复兴的中国梦相一致。

其次，要坚持对改革建设伟大成就的讴歌，不断丰富现实题材的精品力作。中国特色的社会主义现代化之路，需要从文化层面上，开展一场深刻的自我总结，创造出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的好作品来鼓舞人心，坚定自信。

第三，要用优秀文化产品培养青少年的中国心。深入实施中华优秀传统文化传承发展工程，将优秀传统文化教育贯穿国民教育始终。立足时代要求，创新青少年思想道德教育和文化教育方式方法，更好利用博物馆等公共文化资源开展教育活动；创新学校美育组织形式，更多开展经典阅读、艺术鉴赏等课程；高度重视原创儿童绘本的创作和传播，启动“国家儿童绘本创作工程”，让绘本“说中国话”；完善阅读推广工作机制，推动少年儿童在成长关键期，接受优秀文化熏陶，播下文化自信的种子，传承中华民族的精神血脉。

文化滋养心灵，文化涵育德行，文化引领风尚。我们坚信，在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，社会各界同心同德，优秀文化产品必将极大丰富，必将进一步增强中华文化薪火相传、中华民族接续奋斗的强大文化基因和精神动力！