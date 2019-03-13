屡被传北京有疑虑 吴敦义：是我太坚持“一中各表”

国民党主席吴敦义前年就任党魁后，就不断被传中国大陆对他的两岸政策立场有高度疑虑，他昨晚接受电视节目专访时首度证实这个说法，并明白指出，“那是我太坚持‘一中各表’的原因”，并强调自己现在还是坚持各表，“我又没有要你（大陆）表一中就是中华民国。”

据《自由时报》消息，过去多次表态愿意积极促成登大陆出席国共论坛，与中共总书记习近平会面的吴敦义还说，原本今年5月20日他受《国家机密保护法》管制的期限将届满，“但现在敏感时间，我不可能去。”

针对有些泛蓝人士到对岸都不提“一中各表”一事，吴敦义回应说，那是一些人的不同看法；主持人追问，如果亲自去对岸，就真的会提“一中各表”？吴敦义答复称：“当然要维持这个”。不过，他也以“马习会”为范例，强调“一中各表”不能在大庭广众的场合讲，不是两人（指马、习）同时在场，而是在内部会议中提，否则如果提“一中各表”，习近平就会讲“一国两制”，“那不是搞坏气氛！”

至于现在习近平谈“九二共识”时，都只有统一，吴敦义则说，习近平讲的“九二共识”其实就是“一中各表”，“当然‘九二共识’就是‘一中各表’”，“你表你的，我表我的，不矛盾，你讲‘一中’就是中华人民共和国，我们讲‘一中’就是中华民国，就是有‘一中’，才有那种‘矛盾的和谐’，这就是‘九二共识’的巧妙之处。”

吴敦义还强调，习近平虽提“一国两制”，其实与“九二共识”无关，“他讲是他的事，我们彼此尊重，有一中，大陆比较开心，有各表，台湾人才放心，这样维持两岸和平稳定关系很好。”