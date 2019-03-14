分析：中国史上最长房地产牛市进入调整期

北京、上海等一线城市楼市在春节后迎来“小阳春”的消息不胫而走。不过，数据显示，这一“回暖”也并非市场主流。有分析认为，中国历史上房地产上涨周期最长的一轮牛市进入调整期。

据中国《华夏时报》报道，中国国家统计局今天（14日）发布的数据显示，2019年1月至2月份中国商品房销售面积14102万平方米，同比下降3.6%，这是自2015年6月销售面积开始上涨后，时隔43个月再次出现下跌。

中原地产首席分析师张大伟指出，中国历史上房地产上涨周期最长的一轮牛市进入调整期，从全国看，最近楼市出现了退烧与小阳春并存的现象。在2018年房价明显调整的部分一二线城市，楼市轻微复苏，但大部分三四线城市作为支撑2018年市场冲高的因素开始退烧。他认为，整体市场已经告别牛市，市场进入政策维持下的平稳状态。

分地区来看，东部地区商品房销售面积5437万平方米，同比下降9.7%，降幅比2018年全年扩大4.7个百分点；中部地区商品房销售面积3901万平方米，下降0.6%，2018年全年为增长6.8%；西部地区商品房销售面积4368万平方米，增长2.2%，增速回落4.7个百分点；东北地区商品房销售面积396万平方米，下降4.8%，降幅扩大0.4个百分点。

同去年相比，不仅调控严厉的东部地区销售面积继续下降，一直是销量上涨的“中流砥柱”的中西部地区也呈现了颓势。易居研究院智库中心总监严跃进向《华夏时报》记者指出，房屋销售正式步入到了降温的态势，这一跌幅也说明市场正在做调整。预计更大的下滑压力在于三四线城市，而其他一二线城市其实近期反而是有所回暖的。

自春节以后，此前房价因调控政策出现明显调整的一线城市开始爆发一轮“小阳春”行情，上海、北京、深圳的房价都有所抬头，成交量明显放大。开发商、中介也都趁此机会制造上涨预期，甚至有项目喊出4月份之后要上涨15%。而另一方面，三四线楼市开始退烧，随着棚改资金收紧、目标有所下调，返乡置业降温，部分缺乏产业支撑的三四线新房市场缺乏上行动力。根据诸葛找房公布的数据，扬州、台州、江门、湛江等城市2月份商品住宅成交面积下降50%以上，而惠州、岳阳、韶光、襄阳、淮安、莆田、芜湖等地都下降了20%以上。

张大伟认为，市场走势已经连续多月出现涨幅明显放缓的趋势，去年12月虽有短期冲刺销售有所上行的因素，但从9-11月的同比看，已经出现了成交面积的明显同比下调。2019年1月至2月出现的销售放缓，只是延续了之前的趋势。而从销售数据对比看，牛市已经结束。今年如果政策不出现全面变化，市场将出现明显调整。

实际上，一二线城市近日来的小阳春，便是信贷政策调整的结果。1月，广义货币(M2)余额186.59万亿元，同比增长8.4%；人民币贷款增加3.23万亿元，社会融资规模增量为4.64万亿元，齐创单月历史新高。而其中，以个人房贷为主的住户部门中长期贷款新增6969亿，也创下单月新增贷款额的历史新高。同时，房贷利率也持续回落，深圳各大银行从3月初开始陆续调整个贷利率，杭州、济南等二线城市也传来利率下调消息。

另外，房地产市场的利好消息也在不断传来。在政府工作报告甫一提出减税降费的具体指标，链家、中原、我爱我家等房产中介公司就立即发布了税费下调的通知，即日起下调相关房屋交易税费，包括不动产交易合同印花税、增值税附加税中的城市维护建设税及教育附加税税率，基本为减半征收。各地的人才引进政策也在不断出台，截止日前，在2019年发布各种人才引进与落户等政策的城市已经接近30个。

张大伟表示，房地产政策最严格的时期已经过去，在市场下调明显的区域有可能会有宽松的楼市调控政策出台。整体看，2019年稳定房地产发展将成为政策趋势，大涨肯定不是稳定，但暴跌也同样不是稳定。