赖清德投入总统初选 国民党拱韩声浪增

台湾前行政院长赖清德今天领表登记民进党2020总统初选。对此，国民党立委建议党中央，快找出最强的人选，带领国民党重返执政，更有立委建议党主席吴敦义，应请出高雄市长韩国瑜参加党内初选。

据联合新闻网报道，赖清德上午前往民进党中央登记总统初选，并说是响应民进党主席卓荣泰的号召。

国民党立委李彥秀表示，无论“蔡赖配”或赖清德出线，国民党都应该站稳脚步，空军、陆军并进齐发，尽速规划布局。

她说，国民党更应该妥善思考，面对民进党必出的两岸牌，国民党的两岸关系论述如何精进深化，在国人信任与两岸稳定发展找的更稳固的平衡，更应该思考如何由下而上的方式，团结集体意志，可以让征召的正当性变得更加合理。

李彥秀说，不论是什么方式，党中央现在都应该思考怎么在争议最低的状况下，找出最强的人选，带领国民党重返执政。

国民党立委曾铭宗说，建议国民党的选战应更加著墨在拼经济上，但内容要更具体化，以及更有说服力，因此要拟定策略与方法；至于在两岸论述上，他也希望国民党能够有更清楚的论述，来迎战民进党所打出的统独牌。

曾铭宗强调，国民党要面对赖清德这位比蔡英文更强的对手，因此在国民党的人选上，必须征选出最强的人。

虽然国民党总统初选制度已确定，但由于仍保留征召的机会，以及基层力推韩国瑜选总统的声浪不断，因此，国民党立委林为洲就建议，若要征召，就应该在初选前完成，不然若再上演一次“换柱”事件，对国民党是不利的。

由于基层希望韩国瑜选总统的声音越来越明显，林为洲也说，建议党中央以吴敦义的名望，敦请韩国瑜参加党内初选，以三顾茅庐的方式请出韩国瑜。

对于赖清德参选，国民党主席吴敦义今天接受网络媒体专访时表示，他不惊讶，只是没想要动作这么快。媒体追问，国民党在赖清德参选下，是否要推出更强人选，吴敦义说，大家的意见都参考。

国民党发言人欧阳龙说，初选流程没有改变过，还是必须按照表订流程走下去，不能因为谁而改变，若是不照步骤走，那其他想要参与的人该怎么办。目前就是预计4月展开领表登记，5、6月展开初选，7月份召开全国代表大会，这个期程是不会变的。

欧阳龙指出，党中央也感受到民代、民众等基层希望韩国瑜出来的声音，党中央也没有排除这个选项，选战本来就是应该要很灵活的。国民党主席吴敦义也说过，最重要的目标是胜选，拿回执政权，并没有排除任何的可能。

