如果韩国瑜说考虑选总统 李佳芬：会叫他去洗衣服

高雄市长韩国瑜的太太李佳芬日前接受台视新闻台“台湾名人堂”专访，被问到如果有一天韩国瑜告诉她考虑竞选总统，她要如何面对？李佳芬回应说，她会叫韩国瑜去洗衣服，冷静一下。对于韩国瑜是否选总统，她则用了接近“走一步算一步”的闽南语词来表达。

据联合新闻网报道，被问到韩国瑜选总统的话题，李佳芬用闽南语表示“到那个时，抓那个棋”（“走一步算一步”的意思），他们从来没有去设定这个前提；最近连她最要好的朋友都问：“妳先生是不是要选总统？”她都说怎么连好朋友也来闹、凑什么热闹，没有什么话题可以谈吗？不可以跳开这个话题吗？

李佳芬表示：“我还是一句话，就是政治人物先把现有的走好。”她强调，就像有很多也在批评韩国瑜的人说，才就职不到三个月，都还没有检视他的政绩，他也不知道民众对于他目前做的事情是不是很满意，这其实也有道理啊。不管赞成他的或反对他的都有，所以她常跟韩国瑜开玩笑说不要把自己神格化，“因为你没有那么伟大。”

李佳芬说，她的家庭是非常一般的家庭，小孩都是非常一般的小孩，外面有很多人很爱护她的女儿，但她小孩的资质其实并没有特別的聪颖，就是一般的家庭；因此不要把自己刻意的放大，就是把一个人生过好，剩下的能够做什么，她不知道，她只是希望有一个自在的生活，这是她的向往；她是很喜欢很自在过日子的人。

问及是不是希望韩国瑜可以做满4年市长时，李佳芬表示，最好是“公务员可以退休的时间”。

如果韩国瑜有一天说真的考虑要选总统，李佳芬表示会叫他去洗衣服，冷静一下，因为韩国瑜每天最关心的就是衣服没有洗，常问洗衣服了没；所以他要冷静，她就叫他去洗衣服。

针对是否再让韩国瑜任性第二次时，李佳芬叹息道：“NO，真的，我觉得这个最好不要尝试。”她说，这是太沈重的话题了，那是很沈重的压力；选市长压力已经很大了，选总统，那个压力不是开玩笑的。

