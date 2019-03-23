【盐城化工厂爆炸】江苏省委书记：不管涉及谁依法严惩

据微信公众号“政事儿”消息，江苏响水今天举行天嘉宜公司“3·21”特别重大爆炸事故第二次新闻发布会。

据盐城市市长曹路宝介绍，爆炸事故给人民群众生命财产造成了重大损失。昨天，江苏省委书记娄勤俭、省长吴政隆到一线指挥调度，看望救援人员和住院伤员，并专题会办事故救援处置的相关事宜。娄书记强调，此次事件十分令人痛心，必须严肃追责，对死者负责；必须彻查事故原因，不论涉及到谁，要依法严惩。全省彻查安全隐患，举一反三，坚决关停不合格、不合规企业，坚决维护人民群众的生命财产安全。

截至23日上午7时，本次爆炸事故已造成死亡64人，26人已确认身份，38人待确认身份已救治病人中，危重21人，重伤73人，失联28人。

曹路宝介绍，死亡的64人中，26人已确认身份，38人身份待确认，各方报来的失联人员有28人。由于化工企业生产过程中不能携带手机，确认失联人员身份遇到困难。现在通过家属等各方面报来的情况确认了28名失踪人员。失联人员数据与待确认身份人员数据可能会有重复，现正通过与各方沟通、走访以及DNA比对等方式确认遇难者身份。

他表示，此前，现场已划分为13个区域、65个网格开展了四轮网格化地毯式搜救。现场指挥部本着“绝不放过任何一个角落，不惜一切代价寻找失联人员”的要求，昨夜仍组织大量人员持续连夜搜救，今晨救援人员在事故现场还发现并救出一名生还者。另外，失联人员亲友咨询和联系渠道已建立。联系地址为：响水县陈家港派出所；联系电话：0515-86711125或15105101020。

截至目前全市16家医院共收治伤员617人，其中523人轻伤，大部分为头部、腹部、四肢等部位的擦划伤。另外已出院23人，143人留治观察。通过治疗，重症人员数量在下降。